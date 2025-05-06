Пушистый душеман: почему кошки часами вылизываются и когда это опасно

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте себе, что вы проводите половину дня в ванной. Звучит странно? А для кошки — в самый раз. Пушистые чистюли тратят на вылизывание от 2 до 5 часов в сутки, и это не прихоть, а инстинкт.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный котенок

Зачем кошка так много вылизывается

Кошачий язык — не просто шершавый, а настоящий инструмент. Он покрыт крючкообразными сосочками из кератина, которые вычищают шерсть, удаляют грязь, пыль и паразитов. Слюна, испаряясь с шерсти, охлаждает тело — ведь кошки почти не потеют.

При этом вылизывание помогает распределять кожное сало по шерсти: оно делает её блестящей, гладкой и даже немного водоотталкивающей. А ещё устраняет запахи — важнейший навык, доставшийся от диких предков.

Сколько времени — это норма

В среднем кошки тратят на уход 30-50% бодрствующего времени. Молодые — чаще, пожилые — реже. Но если ваш питомец резко изменил поведение, стал вылизываться либо слишком часто, либо почти совсем перестал — это повод задуматься.

Когда забота превращается в проблему

Если кот стал буквально зависим от вылизывания — еду, сон и игру ставит на паузу ради "чистоты" — скорее всего, что-то не так. Возможные причины:

Блохи или паразиты — зуд начинается с хвоста.

Аллергия — на пищу, пыльцу, химию или даже новый плед.

Боль — вылизывание помогает отвлечься от внутреннего дискомфорта.

Стресс — кошки "умываются" и в попытке успокоиться.

Навязчивое поведение может привести к залысинам, покраснению кожи и выпадению шерсти.

А если кошка вообще перестала ухаживать за собой

Это тоже тревожный сигнал. Шерсть становится тусклой, жирной, может появиться запах. Причины — от депрессии до боли в суставах. В этом случае хозяин должен взять гигиену на себя: использовать мягкие шампуни и обратиться к ветеринару.

Как помочь любимцу

Регулярно вычёсывайте шерсть.

Следите за чистотой в доме.

Обрабатывайте от паразитов.

Избегайте стрессов.

При тревожных симптомах — не затягивайте с визитом к врачу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



