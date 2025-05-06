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Пушистый душеман: почему кошки часами вылизываются и когда это опасно

2:20
Зоосфера

Представьте себе, что вы проводите половину дня в ванной. Звучит странно? А для кошки — в самый раз. Пушистые чистюли тратят на вылизывание от 2 до 5 часов в сутки, и это не прихоть, а инстинкт.

Черный котенок
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный котенок

Зачем кошка так много вылизывается

Кошачий язык — не просто шершавый, а настоящий инструмент. Он покрыт крючкообразными сосочками из кератина, которые вычищают шерсть, удаляют грязь, пыль и паразитов. Слюна, испаряясь с шерсти, охлаждает тело — ведь кошки почти не потеют.

При этом вылизывание помогает распределять кожное сало по шерсти: оно делает её блестящей, гладкой и даже немного водоотталкивающей. А ещё устраняет запахи — важнейший навык, доставшийся от диких предков.

Сколько времени — это норма

В среднем кошки тратят на уход 30-50% бодрствующего времени. Молодые — чаще, пожилые — реже. Но если ваш питомец резко изменил поведение, стал вылизываться либо слишком часто, либо почти совсем перестал — это повод задуматься.

Когда забота превращается в проблему

Если кот стал буквально зависим от вылизывания — еду, сон и игру ставит на паузу ради "чистоты" — скорее всего, что-то не так. Возможные причины:

  • Блохи или паразиты — зуд начинается с хвоста.

  • Аллергия — на пищу, пыльцу, химию или даже новый плед.

  • Боль — вылизывание помогает отвлечься от внутреннего дискомфорта.

  • Стресс — кошки "умываются" и в попытке успокоиться.

Навязчивое поведение может привести к залысинам, покраснению кожи и выпадению шерсти.

А если кошка вообще перестала ухаживать за собой

Это тоже тревожный сигнал. Шерсть становится тусклой, жирной, может появиться запах. Причины — от депрессии до боли в суставах. В этом случае хозяин должен взять гигиену на себя: использовать мягкие шампуни и обратиться к ветеринару.

Как помочь любимцу

  • Регулярно вычёсывайте шерсть.

  • Следите за чистотой в доме.

  • Обрабатывайте от паразитов.

  • Избегайте стрессов.

  • При тревожных симптомах — не затягивайте с визитом к врачу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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