Пушистый душеман: почему кошки часами вылизываются и когда это опасно

Представьте себе, что вы проводите половину дня в ванной. Звучит странно? А для кошки — в самый раз. Пушистые чистюли тратят на вылизывание от 2 до 5 часов в сутки, и это не прихоть, а инстинкт.
Кошачий язык — не просто шершавый, а настоящий инструмент. Он покрыт крючкообразными сосочками из кератина, которые вычищают шерсть, удаляют грязь, пыль и паразитов. Слюна, испаряясь с шерсти, охлаждает тело — ведь кошки почти не потеют.
При этом вылизывание помогает распределять кожное сало по шерсти: оно делает её блестящей, гладкой и даже немного водоотталкивающей. А ещё устраняет запахи — важнейший навык, доставшийся от диких предков.
В среднем кошки тратят на уход 30-50% бодрствующего времени. Молодые — чаще, пожилые — реже. Но если ваш питомец резко изменил поведение, стал вылизываться либо слишком часто, либо почти совсем перестал — это повод задуматься.
Если кот стал буквально зависим от вылизывания — еду, сон и игру ставит на паузу ради "чистоты" — скорее всего, что-то не так. Возможные причины:
Блохи или паразиты — зуд начинается с хвоста.
Аллергия — на пищу, пыльцу, химию или даже новый плед.
Боль — вылизывание помогает отвлечься от внутреннего дискомфорта.
Стресс — кошки "умываются" и в попытке успокоиться.
Навязчивое поведение может привести к залысинам, покраснению кожи и выпадению шерсти.
Это тоже тревожный сигнал. Шерсть становится тусклой, жирной, может появиться запах. Причины — от депрессии до боли в суставах. В этом случае хозяин должен взять гигиену на себя: использовать мягкие шампуни и обратиться к ветеринару.
Регулярно вычёсывайте шерсть.
Следите за чистотой в доме.
Обрабатывайте от паразитов.
Избегайте стрессов.
При тревожных симптомах — не затягивайте с визитом к врачу.
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