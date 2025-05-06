Чешется, вылизывается, бесится: неожиданные причины зуда у вашей кошки

Если ваша кошка вдруг начала чесаться, словно её укусили тысяча комаров, не спешите доставать пипетку от блох. Причин у навязчивого зуда гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд — и не все из них на поверхности.
Сухость воздуха — классика зимнего сезона, и страдают от неё не только люди. У кошек при пересушенной коже появляется перхоть, усиливается линька, а постоянный зуд приводит к расчесам и ранам.
Что делать: увлажнитель воздуха, проветривание, спреи для шерсти и добавки с омега-3 в рацион.
Зуд в области мордочки, ушей, шеи — возможный сигнал аллергии. Виноваты могут быть:
пыльца,
бытовая химия,
наполнитель,
корм,
Лечить без диагностики нельзя: нужен анализ крови или кожный тест у ветеринара.
Саркоптес, демодекс и другие "невидимки" вызывают настоящий зудовый ад. Кошка начинает чесать живот, спину и даже морду, появляются корочки и залысины.
Диагноз ставится после соскоба кожи, а лечение требует противопаразитарных средств.
Иногда кот ведёт себя как неврастеник не из-за блох, а от скуки или тревоги. Новый питомец, перестановка мебели или переезд — и вот уже вылизывание переходит в компульсию.
Поддержка, спокойная обстановка и — если нужно — помощь зоопсихолога.
Гормональные сбои, грибковые инфекции и нарушения обмена веществ тоже могут проявляться зудом. Поэтому при подозрительных симптомах не затягивайте.
Когда срочно к врачу:
появились ранки или залысины,
кошка не спит из-за зуда,
изменилась активность или поведение,
потеря аппетита.
Здоровая кожа — это не только красота, но и показатель общего состояния питомца. А значит, зуд — это повод не чесать затылок, а идти к врачу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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