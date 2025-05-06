Чешется, вылизывается, бесится: неожиданные причины зуда у вашей кошки

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка вдруг начала чесаться, словно её укусили тысяча комаров, не спешите доставать пипетку от блох. Причин у навязчивого зуда гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд — и не все из них на поверхности.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Причина №1: Сухой воздух

Сухость воздуха — классика зимнего сезона, и страдают от неё не только люди. У кошек при пересушенной коже появляется перхоть, усиливается линька, а постоянный зуд приводит к расчесам и ранам.

Что делать: увлажнитель воздуха, проветривание, спреи для шерсти и добавки с омега-3 в рацион.

Причина №2: Аллергия

Зуд в области мордочки, ушей, шеи — возможный сигнал аллергии. Виноваты могут быть:

пыльца,

бытовая химия,

наполнитель,

корм,

и даже новая лежанка.

Лечить без диагностики нельзя: нужен анализ крови или кожный тест у ветеринара.

Причина №3: Клещи

Саркоптес, демодекс и другие "невидимки" вызывают настоящий зудовый ад. Кошка начинает чесать живот, спину и даже морду, появляются корочки и залысины.

Диагноз ставится после соскоба кожи, а лечение требует противопаразитарных средств.

Причина №4: Стресс

Иногда кот ведёт себя как неврастеник не из-за блох, а от скуки или тревоги. Новый питомец, перестановка мебели или переезд — и вот уже вылизывание переходит в компульсию.

Поддержка, спокойная обстановка и — если нужно — помощь зоопсихолога.

Не исключаем и прочее

Гормональные сбои, грибковые инфекции и нарушения обмена веществ тоже могут проявляться зудом. Поэтому при подозрительных симптомах не затягивайте.

Когда срочно к врачу:

появились ранки или залысины,

кошка не спит из-за зуда,

изменилась активность или поведение,

потеря аппетита.

Здоровая кожа — это не только красота, но и показатель общего состояния питомца. А значит, зуд — это повод не чесать затылок, а идти к врачу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



