Папа-кот против мамы-кошки: кто в семье на самом деле рулит

Вы когда-нибудь задумывались, почему котёнок чаще жмётся к маме, а не к папе? Ответ кроется в забавных повадках пушистых отцов, которые при всей своей харизме не особо рвутся в воспитательный процесс.
Когда в доме котята, мама превращается в настоящий комбайн заботы: кормит, моет, оберегает. Напоминает многорукого Шиву, только пушистого.
А вот папа, если и есть рядом, предпочитает "вслух размышлять" у окна, случайно проходя мимо коробки с потомством. Умиротворён и величав, как будто в доме нет никакого котёнка, а только он и тишина.
Кошка чует малыша даже сквозь стену. Котёнок спрятался в носке? Мама найдёт. Пытается сбежать? Вовремя отловит.
А вот папа может случайно оказаться у миски, когда шёл в туалет. И в целом забыть, зачем вообще проснулся.
Мама-кошка — стойкий оловянный солдатик. Один малыш ест, другой тянет за ухо, третий — на голову лезет. Она всё стерпит.
Папа? Он в позе ковра. Максимум — повернётся на другой бок, если котёнок решит использовать его как трамплин.
Почему котята чаще за маминой спиной? Потому что папина занята сном.
Кошка вздрагивает, если котёнок пикнул. Папа — если холодильник открылся. Мамина любовь — это вечная готовность быть рядом. Папина — это способ научить "как отдыхать правильно".
Мама терпеливо показывает, как умываться, ходить в лоток и вести себя прилично. Папа предпочитает обучать стилем "жизнь научит" — с ленивой грацией сфинкса и редкими "оплеухами судьбы".
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.