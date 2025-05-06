Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонид Якубович в роли, которую никто не ожидал: детали нового хоррора
Звезда сериала Слово пацана заявил о планах создать строительную империю
Психология перестановки: зачем мы меняем мебель, когда меняемся сами
Миллионы туристов выбрали: отель в Греции вошёл в мировой топ — и вы точно захотите туда
Реликт космической эпохи: что помешало советскому зонду достичь Венеры
Секретный пирог с начинкой, которая пахнет летом и Италией
Волосы ушли, сила пришла: короткая стрижка, которая говорит вместо тебя
Обойдёмся без импортных моллюсков! В Приморье стартовал фестиваль мидий, где шеф-повара удивляют оригинальными блюдами
Новые правила Euro NCAP могут убить рынок дешёвых авто

Немецкая овчарка: ласковый защитник или тревожный бунтарь без тренировок

2:05
Зоосфера

Среди множества пород собак немецкая овчарка по праву считается одной из самых умных и легко обучаемых. Эти животные славятся своей преданностью, покладистым характером и готовностью встать на защиту хозяина в любой ситуации. Однако, несмотря на массу достоинств, овчарка подходит не каждому, и дело тут не только в опыте владения собакой.

Спящий щенок
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий щенок

Преимущества породы

Интеллект немецкой овчарки выделяется особенно. Создаётся впечатление, что после пары тренировок она готова сыграть с вами в шахматы. Это не преувеличение - представители породы входят в тройку самых умных собак в мире.

Охранные качества также вызывают уважение. При грамотной дрессировке овчарка отлично усваивает команды, быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует точное, уверенное поведение. Сила, выносливость и мощные челюсти делают её надёжным защитником.

Однако овчарки используются не только в качестве служебных или сторожевых собак. Их обучают на роль пастухов, собак-поводырей и даже терапевтов — настолько они тонко чувствуют эмоциональное состояние человека.

Кому не подойдёт овчарка

При всей универсальности немецкая овчарка требует к себе особого подхода. Прежде всего, она чувствительна к атмосфере в доме. Питомец не переносит громкие ссоры и конфликты — в такие моменты он может лаять, вставать между людьми или принимать сторону того, кто, по его мнению, нуждается в защите. Таким образом собака старается остановить напряжённую ситуацию.

Также важно помнить: овчарка — это физически активное животное. Без регулярных прогулок и ментальной нагрузки собака может становиться беспокойной и даже агрессивной. Поэтому владельцу необходимо обеспечить не только физические нагрузки, но и интеллектуальные задачи — игры, тренировки, поисковые упражнения.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Звезда сериала Слово пацана заявил о планах создать строительную империю
Психология перестановки: зачем мы меняем мебель, когда меняемся сами
Миллионы туристов выбрали: отель в Греции вошёл в мировой топ — и вы точно захотите туда
Реликт космической эпохи: что помешало советскому зонду достичь Венеры
Секретный пирог с начинкой, которая пахнет летом и Италией
Волосы ушли, сила пришла: короткая стрижка, которая говорит вместо тебя
Обойдёмся без импортных моллюсков! В Приморье стартовал фестиваль мидий, где шеф-повара удивляют оригинальными блюдами
Новые правила Euro NCAP могут убить рынок дешёвых авто
Не болит — значит, зря ходил в зал? Опасное заблуждение, от которого стоит избавиться
Как приготовить суп за копейки: вкусный рецепт из кильки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.