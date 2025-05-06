Стерилизация — мифы, факты и правда о здоровье вашей любимицы

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие защитники животных выступают против вмешательства человека в жизнь питомцев, особенно резко критикуя стерилизацию. Однако ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в интервью подчёркивает: если не планируется разведение котят, стерилизация кошки необходима.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая кошка

Почему стерилизация полезна

По словам специалиста, стерилизация напрямую влияет на продолжительность и качество жизни кошки. После операции животные болеют реже, живут дольше и меньше подвержены рискам онкологических и репродуктивных заболеваний.

"Если кошка не предназначена для разведения, стерилизация просто необходима для её здоровья", — подчёркивает ветеринар.

Когда и как проводить операцию

Оптимальный возраст для стерилизации - 4-6 месяцев. Современная ветеринария предлагает несколько видов вмешательства:

классическая полостная операция;

лапароскопия - через несколько небольших проколов;

- через несколько небольших проколов; малоинвазивные методы - всего один прокол и короткий период восстановления.

Выбор подходящего способа зависит от возраста, веса и общего состояния животного, а также от оснащения ветеринарной клиники.

Уход после стерилизации

После стерилизации кошке нужно меньше калорий, так как уровень активности может снизиться. Поэтому важно контролировать рацион, чтобы предотвратить набор лишнего веса.

"Хозяин должен понимать, что здоровье питомца — его ответственность. Правильный рацион, активность и контроль веса — ключ к долголетию стерилизованной кошки", — добавляет Шеляков.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

