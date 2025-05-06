Стерилизация — мифы, факты и правда о здоровье вашей любимицы

Многие защитники животных выступают против вмешательства человека в жизнь питомцев, особенно резко критикуя стерилизацию. Однако ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в интервью подчёркивает: если не планируется разведение котят, стерилизация кошки необходима.
По словам специалиста, стерилизация напрямую влияет на продолжительность и качество жизни кошки. После операции животные болеют реже, живут дольше и меньше подвержены рискам онкологических и репродуктивных заболеваний.
"Если кошка не предназначена для разведения, стерилизация просто необходима для её здоровья", — подчёркивает ветеринар.
Оптимальный возраст для стерилизации - 4-6 месяцев. Современная ветеринария предлагает несколько видов вмешательства:
Выбор подходящего способа зависит от возраста, веса и общего состояния животного, а также от оснащения ветеринарной клиники.
После стерилизации кошке нужно меньше калорий, так как уровень активности может снизиться. Поэтому важно контролировать рацион, чтобы предотвратить набор лишнего веса.
"Хозяин должен понимать, что здоровье питомца — его ответственность. Правильный рацион, активность и контроль веса — ключ к долголетию стерилизованной кошки", — добавляет Шеляков.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
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