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Собака крутится перед сном: не милая привычка, а сигнал дикой природы

2:14
Зоосфера

Ваш пёс делает несколько кругов, прежде чем устроиться на ковре? Это не каприз и не забава — это наследие дикой природы, укоренившееся в подсознании даже самых домашних питомцев.

сенбернар
Фото: https://ru.freepik.com/ by wirestock, https://creativecommons.org/licenses/by/0.3/
сенбернар

От волка до дивана

Учёные из Университета Колорадо провели наблюдение за поведением волков и собак. Оказалось, что и те, и другие "вытаптывают" место перед сном. Это поведение — инстинкт создания гнезда.

"В природе кружение помогало выровнять траву, отпугнуть насекомых или змей, а заодно сделать лежанку безопаснее", — объясняет профессор Дэвид Диас.

Журнал National Geographic добавляет: волки совершают такой ритуал даже на снегу.

Домашние собаки и привычка крутиться

Почему же собака продолжает кружиться, устраиваясь на мягком диване? Ответ прост — инстинкт остался. По словам зоопсихолога Анны Морозовой, собаки используют движения, чтобы пометить место запахом — на лапах расположены потовые железы.

"Даже в квартире собака "готовит постель”, создавая ощущение личной зоны комфорта", — добавляет специалист.

Хозяйка хаски по имени Зоя делится наблюдением: "Она так усердно крутится, будто стелет себе постель в королевском дворце".

Когда это повод для беспокойства

Если собака крутится слишком долго (более 10-15 кругов), это может быть признаком стресса или неврологических нарушений. В таких случаях лучше обратиться к ветеринару.

Породы с густым подшерстком (например, самоеды) могут кружиться дольше — они расправляют "шубу” для терморегуляции. А корги или таксы зачастую делают один поворот и тут же укладываются.

"Мой корги Арчи плюхается на бок после одного круга — видно, экономит силы", — смеётся Илья из Москвы.

Что делать, если поведение стало навязчивым

Кинолог Артём Волков советует: "Не прерывайте ритуал, но предложите альтернативу — например, коврик или подушку, которую собака сможет "обустроить” самостоятельно. Это снизит уровень тревожности".

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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