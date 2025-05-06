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Новый скандал с кормом: гранулы, которые вызывают агрессию и ломку

2:05
Зоосфера

Шокирующее расследование PetFood Exposed: 80 % кормов из эконом-сегмента содержат добавки, вызывающие пище́вую зависимость у кошек. Эксперты бьют тревогу: эти вещества не просто портят аппетит, а фактически перепрограммируют мозг питомца.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Что скрывают гранулы

Независимая лаборатория ToxicPet в 2023 году протестировала 30 популярных кормов. В 22 образцах обнаружены глутамат натрия и дрожжевые экстракты — стимуляторы центра удовольствия. Их задача - вызвать устойчивую привязанность к вкусу.

"После такого рациона кошка отказывается даже от свежей рыбы, требуя свою "дозу”", — объясняет нейробиолог Джеймс Райт.

Самый громкий случай - судебное разбирательство в США против бренда MeowMix. Владелец кота Томаса утверждает, что питомец буквально "ломился" в шкаф с кормом. Эксперты нашли в гранулах непеталактон — синтетическую версию кошачьей мяты.

"Это всё равно что подмешать кокаин в детское питание", — возмущён адвокат Майкл Голдберг.

Как распознать зависимость

Питомец, попавший "на крючок", ведёт себя настойчиво и тревожно. Ветеринары выделяют три характерных признака:

  • Царапает дверь ночью, требуя еду
  • Отказывается от другой пищи, включая натуральную
  • Становится агрессивным, если миска пуста

Особенно опасно, если кошка продолжает жадно есть, но теряет вес — это сигнал, что её организм страдает.

Как проверить качество корма

Есть простой домашний тест. Замочите горсть корма в тёплой воде:

  • если жидкость окрасилась - в составе красители
  • если появился яркий запах - вероятны усилители вкуса

Выбирайте корма с маркировкой без ароматизаторов и усилителей вкуса. Переход на такой рацион может сопровождаться отказом от еды — это нормально. Обычно через 12 часов кошка вернётся к миске.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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