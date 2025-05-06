Новый скандал с кормом: гранулы, которые вызывают агрессию и ломку

Шокирующее расследование PetFood Exposed: 80 % кормов из эконом-сегмента содержат добавки, вызывающие пище́вую зависимость у кошек. Эксперты бьют тревогу: эти вещества не просто портят аппетит, а фактически перепрограммируют мозг питомца.
Независимая лаборатория ToxicPet в 2023 году протестировала 30 популярных кормов. В 22 образцах обнаружены глутамат натрия и дрожжевые экстракты — стимуляторы центра удовольствия. Их задача - вызвать устойчивую привязанность к вкусу.
"После такого рациона кошка отказывается даже от свежей рыбы, требуя свою "дозу”", — объясняет нейробиолог Джеймс Райт.
Самый громкий случай - судебное разбирательство в США против бренда MeowMix. Владелец кота Томаса утверждает, что питомец буквально "ломился" в шкаф с кормом. Эксперты нашли в гранулах непеталактон — синтетическую версию кошачьей мяты.
"Это всё равно что подмешать кокаин в детское питание", — возмущён адвокат Майкл Голдберг.
Питомец, попавший "на крючок", ведёт себя настойчиво и тревожно. Ветеринары выделяют три характерных признака:
Особенно опасно, если кошка продолжает жадно есть, но теряет вес — это сигнал, что её организм страдает.
Есть простой домашний тест. Замочите горсть корма в тёплой воде:
Выбирайте корма с маркировкой без ароматизаторов и усилителей вкуса. Переход на такой рацион может сопровождаться отказом от еды — это нормально. Обычно через 12 часов кошка вернётся к миске.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.