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Как сделать так, чтобы ванна не стала стрессом: советы, о которых не говорят в зоомагазинах

2:56
Зоосфера

Регулярные водные процедуры могут быть полезны для человека, но для собаки или кошки — это чаще стресс и угроза коже. Их организм устроен иначе, и попытка навязать питомцу человеческие стандарты чистоты может закончиться дерматитом и страхом перед водой на всю жизнь.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Купание — не привычка, а редкое исключение

Мытьё раз в месяц - распространённая ошибка. Кожа животных покрыта тонким защитным жировым слоем, который смывается шампунем. Если делать это слишком часто, развиваются воспаления, шелушение и зуд. Без крайней необходимости купать животное стоит не чаще одного раза в 3 месяца.

Между полноценными водными процедурами достаточно протирать шерсть влажными салфетками без спирта и ароматизаторов. Для кошек отлично подойдёт сухой шампунь на основе овсяной муки: его втирают, затем аккуратно вычёсывают вместе с загрязнениями.

Вода, шум и страх: как не испортить психику

Если питомец боится воды, не затягивайте его в ванну силой. Лучше начать с простого: включайте звук дождя или журчание воды на минимальной громкости во время кормления или игры. Это поможет связать шум с положительными эмоциями.

Во время купания не лейте воду на голову: уши и глаза особенно чувствительны. Намочите только тело, вспеньте шампунь по направлению роста шерсти. Не сушите животное феном — громкий звук может вызвать тревожность. Вместо этого укутайте его в мягкое полотенце и держите в тёплом помещении.

Особый уход — особым породам

Собакам с кожными проблемами подойдут лечебные шампуни с хлоргексидином, но использовать их стоит только по рекомендации ветеринара. А длинношёрстных кошек желательно мыть кондиционером — он предотвращает спутывание шерсти и облегчает расчёсывание.

После водных процедур обязательно проверьте уши. Если внутрь попала вода, аккуратно протрите ушную раковину ватным диском с мирамистином. Не используйте ватные палочки — это может навредить.

Не всем купание нужно

Некоторые породы прекрасно справляются без ванны. Сиамские кошки, басенджи и другие чистоплотные породы вылизываются сами. А у хаски настолько плотный подшёрсток, что влажная шерсть сохнет слишком долго, создавая риск переохлаждения — им достаточно регулярного вычёсывания.

Уход — это комплекс

Уходовое средство и режим гигиены зависят от возраста, породы, состояния кожи и даже от рациона. Перед покупкой шампуня лучше проконсультироваться с ветеринаром — это поможет избежать ошибок и сохранить здоровье питомца на долгие годы.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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