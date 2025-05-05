Ваша собака ест кости, пьёт из луж и спит у батареи? Срочно прочтите это

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Зоосфера

Вы можете искренне любить свою собаку, каждый день кормить её и гулять по расписанию — и при этом, не подозревая, подвергать её риску. В заботе о питомце важны не только регулярные визиты к ветеринару, но и внимание к мелочам, которые часто упускаются из виду.

Недовольная собака
Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недовольная собака

Кости, растения и вода: скрытые угрозы

Одна из самых распространённых ошибок - давать собаке кости. Особенно опасны куриные и рыбьи: они раскалываются на острые осколки, которые могут проткнуть кишечник. Такие случаи часто заканчиваются операцией, а иногда — гибелью животного.

Не менее коварны комнатные растения. Алоэ, диффенбахия, тюльпаны — вызывают тяжёлое отравление, если собака решит их попробовать. Если пёс любит жевать листья, растения должны быть вне зоны доступа.

Вода в миске - тоже не так безопасна, как кажется. В тёплой, застоявшейся жидкости быстро размножаются бактерии. Миску нужно мыть каждый день с содой, а воду наливать только фильтрованную. Если пёс пьёт из луж, это может закончиться лептоспирозом. Выход — поилка-фонтанчик, где вода циркулирует и остаётся чистой.

Опасные прогулки и антилай-ошейники

Зимой соль и химия, которой посыпают дороги, разъедают подушечки лап. Прогулка может закончиться болезненными трещинами и ожогами. Помогают защитные бальзамы и мытьё лап сразу после улицы.

Некоторые хозяева, устав от лая, покупают антилай-ошейники. Но такие устройства нередко вызывают ожоги и нервные срывы. Поведенческие проблемы лучше решать с кинологом, а не с помощью токов.

Гуляем — но не травим

На улице собак подстерегают ядовитые растения: белладонна, наперстянка, борщевик. Если пёс жует траву возле дороги, есть риск отравления тяжёлыми металлами. Лучше держать животное на поводке в незнакомых местах и не позволять подбирать ничего с земли.

И обязательно — вакцинация. Даже если ваш пёс не контактирует с другими, вирусы могут попасть в дом с обувью. Чумка и парвовирус передаются мгновенно и смертельны без лечения.

Питание: не только мясо

Мясо — это хорошо, но собака нуждается в сбалансированном рационе. Овощи, крупы, витамины — жизненно необходимы. Шоколад, лук и виноград — под строгим запретом.

Если вы не готовите еду сами, выбирайте качественные холистик-корма. И следите за весом: ожирение сокращает жизнь пса на несколько лет.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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