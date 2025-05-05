Угрожающий вид, но добрый нрав: эти насекомые пугают с виду, но играют важную роль

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением тёплых дней природа просыпается, и вместе с ней оживают насекомые. Уже в апреле в садах и парках можно заметить крупных жужжащих "гостей", чьё внушительное телосложение и тёмная окраска могут внушать тревогу. Однако на самом деле бояться их совсем не стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Весной в садах появляется гость, которого бояться не стоит

Речь идёт о фадонго — одних из самых крупных представителей европейских пчел или мехфахаи. Эти насекомые достигают до 5 сантиметров в длину и могут показаться пугающими из-за громкого звука, который они издают при полёте, и массивного тела.

Особенно заметны становятся самки — весной их можно встретить чаще всего. Они активно ищут подходящие места для откладывания яиц, предпочитая старую, подгнивающую древесину.

Именно в таких укромных уголках садов и можно чаще всего заметить этих удивительных созданий.

Как распознать фадонго?

Самый простой способ — обратить внимание на их характерные антенны: у синего фадонго, например, они украшены красноватым кольцом у основания.

Внешне эти насекомые выглядят довольно внушительно, но на деле ведут себя спокойно и редко проявляют агрессию, если их не тревожить.

Почему их не стоит бояться?

Несмотря на свой "грозный" вид, фадонго не опасны для человека. Они не нападают без причины, а основной целью их весенней активности является продолжение рода.

В отличие от агрессивных ос, фадонго чаще всего избегают прямого контакта и не проявляют интереса к пище с человеческого стола.

Так что, если вы услышали низкое гудение и заметили в саду летающее насекомое внушительных размеров, не спешите пугаться.

Возможно, это всего лишь фадонго — важный элемент весенней природы и её биологического баланса.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ (лат. Ápis melliféra) — вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.

