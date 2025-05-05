Акула в Лацио не охотится — просто решила загорать поближе к людям

На днях в районе между Лавинио и Лидо дей Пини, у набережной Стерлизи в Анцио, всего в 10-15 метрах от берега заметили крупную рыбу с характерным плавником. Фото уже разлетелось по соцсетям, и не зря: перед объективом — настоящая акула.
Но, прежде чем паниковать, важно знать: это зелёная акула, или вердеска — совершенно не опасный для человека вид. Несмотря на внушительные размеры (иногда до 3-4 метров), она питается в основном мелкой рыбой и кальмарами.
Внешне вердеска может напугать - особенно тех, кто вырос на фильмах про кровожадных акул. Но на деле это любопытное и осторожное существо. Иногда она подплывает к рыбакам или следует за лодками, подбирая то, что ускользнуло из сетей.
Эксперты считают, что появление такой акулы у берега — хороший знак. Это свидетельствует о чистоте моря и восстановлении пищевой цепи. Рядом с вердеской всё чаще появляются дельфины — ещё один показатель здоровой морской экосистемы.
Хотя обычно эти акулы предпочитают глубокие воды и держатся подальше от купальщиков, единичные наблюдения у берега случаются и не считаются редкостью — особенно в Тирренском море.
Что касается нападений, статистика говорит сама за себя: за 125 лет по всему миру было зафиксировано всего 10 случаев возможной агрессии со стороны вердески. И даже эти эпизоды вызывают сомнения — ведь отличить один вид акулы от другого неподготовленному человеку непросто.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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