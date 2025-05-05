Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марганцовка против садовых бед: кого она спасает, а кого губит? Истории с грядок
Все делают это в туалете — и даже не догадываются, что вредят себе каждый день
Мода без компромиссов: стильные весенние образы для женщин с формами
Пять регионов России, где цены на жильё взлетят: секретный прогноз аналитиков
Варёная сгущёнка делает чудо: торт из лаваша получается, как из кондитерской
Шанс для культурного наследия: София спасает свою архитектурную память — и не только
Эти кнопки лучше не трогать: 7 функций машины, которые под дождём становятся опасными
Самбо и тренажёрный зал в Кремле: Путин раскрыл секрет своей мощной физической формы в 72 года
Искусственный интеллект подводит: Kaspersky предупреждает об опасности ИИ-паролей

Горожане увидели странное существо — и никто не понимает, откуда оно взялось

1:23
Зоосфера

Жители венгерского города Годолло обсуждают неожиданного гостя — крупного зверя, замеченного днём прямо на улицах. На первый взгляд, кто-то решил, что это золотистый шакал или чешский волкодав, но специалисты уверены: это волк. И, судя по всему, не дикий.

Волк
Фото: flickr.com by Konrads Bilderwerkstatt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волк

Два известных дрессировщика животных — Жолт Энджел и Балаж Рэттл - отмечают: если бы это был дикий волк, он бы не рискнул показаться в городе среди бела дня. Такое поведение может говорить либо о серьёзной болезни, либо о том, что зверя ранее держали в неволе.

По внешним признакам - размер, сложение, повадки — зверь точно крупнее шакала и слишком "настоящий" для породы волкоподобных собак. Чешского волкодава действительно легко спутать с ордасом, но в этом случае перед людьми стоял именно волк.

Откуда он взялся — загадка. Проверенные питомники поблизости заявили, что никто у них не сбегал, а контакт с другими учреждениями результатов не дал. В Медвежьем доме, расположенном неподалёку, также всё оказалось в порядке.

Остаётся предположить, что кто-то освободил животное намеренно. Пока ситуацию не прояснили, владельцам собак советуют быть особенно осторожными во время прогулок — мало ли что может произойти.

Уточнения

Волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Все делают это в туалете — и даже не догадываются, что вредят себе каждый день
Мода без компромиссов: стильные весенние образы для женщин с формами
Пять регионов России, где цены на жильё взлетят: секретный прогноз аналитиков
Варёная сгущёнка делает чудо: торт из лаваша получается, как из кондитерской
Горожане увидели странное существо — и никто не понимает, откуда оно взялось
Шанс для культурного наследия: София спасает свою архитектурную память — и не только
Эти кнопки лучше не трогать: 7 функций машины, которые под дождём становятся опасными
Самбо и тренажёрный зал в Кремле: Путин раскрыл секрет своей мощной физической формы в 72 года
Искусственный интеллект подводит: Kaspersky предупреждает об опасности ИИ-паролей
Часики тикают: резидент Comedy Club сделал Клаве Коке предложение с подвохом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.