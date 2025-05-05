Горожане увидели странное существо — и никто не понимает, откуда оно взялось

Жители венгерского города Годолло обсуждают неожиданного гостя — крупного зверя, замеченного днём прямо на улицах. На первый взгляд, кто-то решил, что это золотистый шакал или чешский волкодав, но специалисты уверены: это волк. И, судя по всему, не дикий.
Два известных дрессировщика животных — Жолт Энджел и Балаж Рэттл - отмечают: если бы это был дикий волк, он бы не рискнул показаться в городе среди бела дня. Такое поведение может говорить либо о серьёзной болезни, либо о том, что зверя ранее держали в неволе.
По внешним признакам - размер, сложение, повадки — зверь точно крупнее шакала и слишком "настоящий" для породы волкоподобных собак. Чешского волкодава действительно легко спутать с ордасом, но в этом случае перед людьми стоял именно волк.
Откуда он взялся — загадка. Проверенные питомники поблизости заявили, что никто у них не сбегал, а контакт с другими учреждениями результатов не дал. В Медвежьем доме, расположенном неподалёку, также всё оказалось в порядке.
Остаётся предположить, что кто-то освободил животное намеренно. Пока ситуацию не прояснили, владельцам собак советуют быть особенно осторожными во время прогулок — мало ли что может произойти.
Волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).
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