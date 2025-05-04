Собака кладёт морду на колени — и это значит куда больше, чем вы думаете

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш пёс кладёт морду вам на колени, смотрит грустно — и сердце тает. Но что стоит за этим жестом? Всё не так однозначно: многое зависит от контекста, характера собаки и даже вашего собственного настроения.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нога на ногу

Доктор Стэнли Корен, автор книги "Как думают собаки", пишет, что это поведение уходит корнями в щенячество. Маленькие щенки тычутся мордочками в мать, чтобы получить молоко и внимание. Во взрослом возрасте жест превращается в способ установить эмоциональный контакт.

Исследования показали, что в 62% случаев собаки так реагируют на тревогу хозяина. "Мой лабрадор Бакс всегда кладёт голову мне на колени, если я плачу", — делится Ольга из Краснодара.

Но есть и менее трогательные причины. Этолог Патриция Макконнелл объясняет: собаки отлично считывают поведение человека. Если вы реагируете лаской или даёте вкусняшку, животное может начать использовать этот жест как способ манипуляции.

Денис, хозяин джек-рассела Грея, признаётся: "Он тычется носом в колени, когда хочет украсть кусок со стола. Хитрец!"

Учёные из Университета Азабу в Японии с помощью МРТ установили, что при прикосновении к хозяину у собаки активируются зоны мозга, отвечающие за удовольствие. Это подтверждает: контакт имеет эмоциональную основу.

Однако кинолог Артём Волков предостерегает: если собака делает это слишком настойчиво и игнорирует команды — это может быть проявлением доминирования.

Что делать? Дрессировщица Елена Петрова советует: если вам комфортно — погладьте пса. Если нет — мягко отодвиньте и дайте команду "Место". Главное — не игнорируйте такие сигналы. Для собаки это способ сказать: "Ты мне нужен".

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

