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Спокойствие с сюрпризом: почему британец не для каждого

Зоосфера

Британцы в мире кошек — как аристократы в старинных особняках: сдержанные, важные и до смешного пушистые. Эти короткошёрстные красавцы не бегают сломя голову за мячиком, а предпочитают наблюдать за суетой с высоты диванной подушки. Но что ещё скрывается за их плюшевым обликом?

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Чем британцы покоряют сердца

Миролюбивый философ

Этот кот не станет устраивать ночные забеги по шкафам. Он лежит, размышляет, дремлет — и будто говорит: "Суета — для вас, простолюдины". Спокойный характер делает его идеальным спутником для тех, кто ценит тишину и личное пространство.

Внешность игрушки, повадки монарха

Круглая мордочка, плюшевая шерсть, глазюки-блюдца — британец выглядит как живая мягкая игрушка. Но не стоит тискать без приглашения: он не плюшевый мишка, а лорд в отставке.

Сам по себе, но рядом

Он не будет проситься на колени или навязываться, но сядет рядом, когда сочтёт нужным. Ласки — по расписанию, которое известно только ему.

Дружелюбный, если не мешать спать

К детям и животным относится с британским спокойствием. Не нравится — отойдёт. Нравится — уснёт у них на боку. Главное — без паники и криков.

Сюрпризы с "обратной стороны медали"

Плюшевый пончик

Спокойствие + любовь к еде = кот, застрявший в лотке. После кастрации склонность к набору веса усиливается, и приходится ограничивать порции, что вызывает у кота немой укор.

Упрямство от ушей до хвоста

Если британец решил, что этот диван — его, вы уже никто. Переносить его? Только вперёд ногами, и то с обидой в глазах.

Нежный механизм внутри

Некоторые "британцы" склонны к сердечным проблемам и мочекаменной болезни. Поэтому — регулярный контроль, качественный корм и наблюдение за водой. Иначе будет не лорд, а пациент.

Стресс от новинок

Новая мебель? Новый корм? Новый коврик? Всё это — повод для демонстративной обиды и переезда под кровать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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