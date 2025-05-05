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Жила в подвале — теперь спит на подушке: вот как уличные кошки превращаются в диванных принцесс

1:56
Зоосфера

Кошка на диване и кошка во дворе — это два мира, два образа жизни. Одна мурлычет на подушке, другая выживает в подвале. Что на самом деле отличает уличных хвостатых от их домашних собратьев?

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Борьба за выживание

Уличная кошка живёт по жёстким правилам: сама ищет еду, спасается от дождя под машинами и каждый день может стать её последним. Мусор, мыши, остатки еды — её рацион далёк от идеала. Дом — это коробка, труба или старая кладовка. А ещё - драки, болезни, травмы и отсутствие помощи.

Лакшери по-кошачьи

Домашняя кошка — это уют, тепло, миска по расписанию и хозяин, который чешет за ушком. У неё есть ветеринар, чистая подстилка и игрушки, которые не кусаются. И, главное, чувство безопасности. Жизнь в доме — это о заботе, а не о борьбе.

Кто крепче и кто дольше

Уличные кошки вырабатывают крепкий иммунитет — выжить иначе не получится. Но платят они за это короткой жизнью: редко кто доживает до 6 лет. Домашние же легко дотягивают до 15, а то и больше. Главное отличие? Постоянный уход и отсутствие опасностей.

Характер — зеркало среды

Уличные кошки чаще дикие, настороженные, умеют рассчитывать только на себя. Домашние — более ласковые, доверчивые и привязанные к человеку. Однако даже бывшие бродяги могут раскрыться, если им дать шанс.

А можно всё изменить

Можно. Приютить уличную кошку — дело не быстрое, но благородное. Главное — ветеринар, карантин, спокойствие и терпение. Со временем даже самая осторожная кошка может стать вашей любимицей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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