Пахнет тревогой: почему кошки избегают некоторых людей

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, как кошка выбирает "своего" человека — словно по внутреннему компасу? Одного обходит стороной, а другому ложится на колени уже через пять минут. Это не случайность. У пушистых наблюдателей есть свои тонкие критерии отбора, которые не всегда видны нам, людям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Энергетика и эмоции: кошачий барометр

Кошки невероятно чувствительны к настроению. Они не просто "слышат" эмоции — они их буквально чувствуют. Спокойный, уравновешенный человек кажется им безопасным. А вот тревожные, раздражённые или агрессивные люди излучают феромоны стресса, которые кошка мгновенно улавливает и предпочитает держаться подальше.

Не любите кошачьих? Они это почувствуют. Даже если ничего не сказали.

Как мы звучим и двигаемся

Голос — первый фильтр. Тихий, мягкий, без криков и резких интонаций — идеален. А вот громкие реплики и смех могут насторожить. То же и с движениями: медленные, неторопливые жесты создают ощущение безопасности. Кошки не любят суеты.

Запах тоже говорит за вас

Каждый человек пахнет по-своему, и это не только духи. Пища, гормоны, даже стресс — всё это кошка "читает" с первого вдоха. Алкоголь, цитрусы, острые специи — сигналы тревоги. А вот нейтральный, спокойный запах может стать настоящим приглашением для контакта.

Уважайте границы

Кошки ценят, когда их не трогают без спроса. Настойчивость и попытки схватить на руки — прямой путь к отказу. Но если вы дадите ей самой выбрать момент для знакомства — шансов на доверие будет гораздо больше.

Характер на характер

Активная и игривая кошка скорее выберет энергичного человека. А вот флегматичный питомец потянется к тем, кто спокоен и не требует внимания каждую минуту. Да, у кошек тоже бывает несовпадение темпераментов.

Порода имеет значение, но не решающее

Некоторые породы, вроде сиамских или бенгальских, славятся тем, что выбирают одного хозяина. Но и беспородная кошка может быть такой же избирательной — всё решает её личный опыт и привычки.

Доверие — не за один день

Если кошка пережила стресс или обиду от человека, она будет осторожна. Наступили на хвост, держали насильно, напугали — она это запомнит. И следующий раз подойдёт с большой осторожностью, если вообще подойдёт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



