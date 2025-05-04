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Хищник в ловушке: что будет с ягуаром, убившим человека — решение уже принято

1:37
Зоосфера

Ягуар, напавший на 60-летнего фермера Хорхе Авало в штате Мату-Гросу-ду-Сул, сейчас проходит лечение в Центре реабилитации диких животных (CRAS) в Кампу-Гранди. Его состояние стабилизируется, однако животное всё ещё страдает от истощения и нарушений в работе внутренних органов.

ягуар
Фото: commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ягуар

По последним данным, кошка не вернётся в дикую природу региона, где произошло нападение — это исключено. Хищника поймали через три дня после трагического инцидента.

Что будет дальше

Решение о будущем ягуара примут специалисты Института Чико Мендеса по сохранению биоразнообразия (ICMBio) совместно с государственным ведомством Semadesc, курирующим экологию, науку и технологии штата.

“Животное должно быть направлено в учреждение, способное принять его и включить в Программу управления ягуарами, координируемую ICMBio”, — говорится в официальной записке.

По завершении реабилитации ягуара переведут либо в постоянный, либо во временный приют — всё зависит от результатов медицинских обследований и восстановления после обезвоживания.

Что за программа?

Судьба этого ягуара станет частью национальной программы по сохранению вида во всех бразильских биомах.

Основная цель — сохранить и контролировать популяцию, а также не допустить повторных трагедий.

Трагический случай вновь поднял вопрос о безопасности людей в районах, граничащих с дикой природой, и необходимости регулирования взаимодействия с крупными хищниками.

Уточнения

Ягуа́р (лат. Panthera onca) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), который относится к подсемейству больших кошек. Третий по размеру в мире, и самый крупный в Новом Свете представитель семейства кошачьих.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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