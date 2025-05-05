Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефть и импорт: факторы, которые могут повлиять на курс доллара и евро к лету
Новый Jeep Compass с интерьером от Peugeot: чего ждать от неожиданного союза
Садальский раскритиковал Киркорова: самая пустая карта из всей колоды
Мелкий, жужжащий, смертельно опасный: чего ждать от комаров в этом сезоне
Летаргический сон: что скрывается за страхом, который вас не должен пугать
Сливочное, но не на булке: масло, которое подтягивает кожу, а не вес
Не все смогут продолжить кататься: кто останется без каршеринга и почему это важно
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей
Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе

Запрещено по закону: какие звери превратят хобби в уголовку

1:49
Зоосфера

Обычные кошки и собаки скучны? Хочется завести кого-то пооригинальнее — например, льва или питона? Осторожно: список животных, которых официально запрещено держать дома, больше, чем кажется.

Черепаха
Фото: flickr.com by Nicholas Petrone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черепаха

С 2020 года действует правительственное постановление № 795, которое прямо указывает: некоторых зверей держать в квартире или даже во дворе строго запрещено. И неважно, как мило выглядит ручной енот на видео.

Кого точно нельзя заводить:

  • Пресмыкающихся — кобры, мамбы, тайпаны, питоны и удавы длиной свыше 4 метров, комодские вараны, каймановые черепахи;

  • Земноводных — ядовитых лягушек и квакш;

  • Пауков и скорпионов — каракуртов, тарантулов, черных вдов;

  • Хищников — львов, тигров, волков, медведей, росомах, лис, гиен;

  • Приматов — от шимпанзе до капуцинов;

  • Экзотических птиц — страусов, фламинго, пеликанов, филинов;

  • Некоторых рыб — акул, электрических скатов, мурен и угрей;

  • Даже кораллов — определённые виды запрещены.

Есть и неожиданные ограничения. Например, если питон в доме, его длина не должна превышать 4 метров. А черепаху нельзя, если панцирь больше 30 см.

А если всё же завести

Можно лишиться питомца — его конфискуют и отправят в приют или дикую природу. А заодно — заплатить штраф. Пока — от 1 до 1,5 тыс. руб., но в ближайшее время планируют увеличить до 150 тысяч.

Кроме того, каждый питомец должен иметь паспорт и прививки. Даже кошка в квартире без документов — уже административное нарушение.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору
Авто
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору Аудио 
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей
Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе
Этим маслом вы превращаете свою еду в яд и гробите своё здоровье каждый день
Названа самая опасная ошибка, которую совершают почти все во время болезни
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Как избежать нападения акул на курорте: один секрет поможет спастись!
Драгоценный десятицентовик Рузвельта: за редкие монеты можно получить миллионы
Сковородка как источник токсинов: масла, вызывающие рак и воспаление
Майский капустный фальстарт: как не промахнуться и не остаться с кочерыжками
Микрофибра — новый мультитул: как обычная тряпка решает неожиданные задачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.