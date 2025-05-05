Запрещено по закону: какие звери превратят хобби в уголовку

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обычные кошки и собаки скучны? Хочется завести кого-то пооригинальнее — например, льва или питона? Осторожно: список животных, которых официально запрещено держать дома, больше, чем кажется.

Фото: flickr.com by Nicholas Petrone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черепаха

С 2020 года действует правительственное постановление № 795, которое прямо указывает: некоторых зверей держать в квартире или даже во дворе строго запрещено. И неважно, как мило выглядит ручной енот на видео.

Кого точно нельзя заводить:

Пресмыкающихся — кобры, мамбы, тайпаны, питоны и удавы длиной свыше 4 метров, комодские вараны, каймановые черепахи;

Земноводных — ядовитых лягушек и квакш;

Пауков и скорпионов — каракуртов, тарантулов, черных вдов;

Хищников — львов, тигров, волков, медведей, росомах, лис, гиен;

Приматов — от шимпанзе до капуцинов;

Экзотических птиц — страусов, фламинго, пеликанов, филинов;

Некоторых рыб — акул, электрических скатов, мурен и угрей;

Даже кораллов — определённые виды запрещены.

Есть и неожиданные ограничения. Например, если питон в доме, его длина не должна превышать 4 метров. А черепаху нельзя, если панцирь больше 30 см.

А если всё же завести

Можно лишиться питомца — его конфискуют и отправят в приют или дикую природу. А заодно — заплатить штраф. Пока — от 1 до 1,5 тыс. руб., но в ближайшее время планируют увеличить до 150 тысяч.

Кроме того, каждый питомец должен иметь паспорт и прививки. Даже кошка в квартире без документов — уже административное нарушение.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

