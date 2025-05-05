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Спят по минуте или не спят вовсе: 10 животных с железной выносливостью

Зоосфера

Пока человек отчаянно борется с недосыпом и мечтает об идеальном 8-часовом сне, некоторые представители животного мира спокойно обходятся без него. У них просто нет на это времени — слишком много дел, опасностей и обязанностей. Кто же они — эти природные бодряки?

Конь
Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конь

1. Акулы
Ни минуты покоя — буквально. Без постоянного движения они не могут дышать и утонут. У акул нет плавательного пузыря, а тело тяжелее воды, так что они всегда в движении. И в сознании.

2. Дельфины
Дышат лёгкими, поэтому вынуждены всплывать каждые 7-8 минут. Их мозг спит по очереди: одно полушарие отдыхает, другое контролирует дыхание и плавание.

3. Киты
Спят урывками и часто — на плаву. А летом могут вообще не спать по три месяца подряд, чтобы наесться впрок перед зимой.

4. Альпийские стрижи
Могут летать месяцами, не приземляясь. Сон по очереди полушариями позволяет им отдыхать в воздухе, не теряя высоты.

5. Муравьи
Настоящие рабочие пчёлы… только муравьи. Спят по 1 минутке до 250 раз в день. Итого — около 4 часов, но мелкими дозами.

6. Лягушки
Могут замирать с закрытыми глазами, но при этом сохраняют реакцию. Некоторые, вроде лягушек-быков, бодрствуют постоянно — выживать в джунглях иначе невозможно.

7. Слоны
Могут позволить себе сон всего 3-4 часа в сутки. Причём спят стоя и по полчаса, по очереди — чтобы всегда кто-то сторожил стадо.

8. Лошади
Тоже отдыхают стоя и урывками. Спят не больше 4 часов в день, чтобы быстро среагировать на хищника и ускакать.

9. Медузы
У них даже мозга нет — но, как выяснилось, состояние сна у них всё же есть. Мозг не обязателен, чтобы нуждаться в перезагрузке.

10. Жирафы
Самые настороженные. Дремлют всего по полчаса в сутки, стоя и с прищуром — потому что расслабленный жираф — это уже обед для хищника.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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