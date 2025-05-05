Если Земля погибнет, кто останется? Удивительный список тех, кто не боится конца света

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Планета уже пережила как минимум пять глобальных катастроф — с вулканами, метеоритами и ядерными зимами. И всякий раз на обломках старого мира оставались те, кому всё ни по чём. Кто-то вымер от холода, кто-то — от жары, а эти существа будто были рождены, чтобы смотреть апокалипсису в лицо и… не моргать.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Тихоходка. Космос? Да хоть радиация

Крошечная, как пылинка, тихоходка — чемпионка по выживанию. Может засохнуть, впасть в спячку и подождать хоть 30 лет. Пережила вакуум, смертельную радиацию, заморозку до -273 °C и жару до +151 °C. Даже если Землю разнесёт метеоритом, она просто уцепится за обломок и улетит искать новый дом.

Голый землекоп. Лысый, но бессмертный

Этот странный грызун — настоящий лабораторный феномен. Почти не чувствует боли, не пьёт воду, не стареет и не болеет раком. Может 18 минут прожить без кислорода, а живёт до 40 лет — в 10 раз дольше других грызунов. Не млекопитающее, а сплошная эволюционная насмешка.

Древесная лягушка. Замёрзла? Не беда

Зимой она буквально умирает: сердце встаёт, кровь замерзает. А весной — вуаля! — возвращается к жизни. Всё благодаря природному "антифризу" в крови. Идеальный кандидат на криозаморозку будущего.

Помпейский червь. Любит адскую сауну

Живёт у "чёрных курильщиков" на дне океана, где +80 °C и давление как в фильме про батискаф. Укрыт слоем бактерий, как бронёй, и спокойно дышит сероводородом. Где другим конец, для него курорт.

Сахарский муравей. Бегун по сковородке

На песке в +70 °C этот муравей — как на прогулке. Ультралёгкие ноги держат тело подальше от огня, а встроенный "GPS" по солнцу помогает найти пищу за секунды. Хозяин пустыни будущего.

Антарктический криль. Ужин при минусах

Крошечный рачок, который не боится холода и спокойно кормит китов даже подо льдом. Если планету накроет ядерная зима — именно он устроит пир на льдинах.

Красный плоский короед. Марсианская броня

Его личинки выдерживают -150 °C. Даже если всё на планете замёрзнет, этот жук не сдастся. Белки-антифризы спасут.

Почему же не все такие крутые

Эволюция — не про совершенство. Она — про специализацию. Быть неубиваемым — это невыгодно в обычной жизни. Но именно узкие спецы по адским условиям выживают там, где остальные сдаются.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

