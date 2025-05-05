Слишком красивые, чтобы выжить: кого человек истребил первым делом

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые исчезли тихо, других — истребили быстро. Эти животные вымерли не из-за природных катаклизмов, а по одной причине — вмешательство человека. Кто-то пострадал от охоты, кто-то от заводов, а кого-то сгубила доверчивость.

Фото: commons.wikimedia.org by Harikrishnan18, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тигры

Смеющаяся сова

Жила в Новой Зеландии и "смеялась" на весь лес. Её голос сравнивали с лаем щенка или спором двух мужчин. Её убили кошки, крысы и люди. Последняя особь исчезла к 1914 году.

Яванский тигр

Небольшой, но гордый хищник с острова Ява. Исчез в 80-х. Его дожимали охотники и фермеры. Последний раз видели в 1979 году — три особи на всю планету.

Китайский речной дельфин

Словно белый флажок среди мутных вод Янцзы. Умер от загрязнения, рыболовных сетей и винтов судов. Последнюю надежду ученые потеряли в 2012 году.

Каролинский попугай

Единственный попугай Северной Америки. Красивый, доверчивый — летел прямо в руки охотников. Последний умер в неволе в 1939-м.

Тасманийский волк

Полосатый сумчатый хищник. Убит как "угроза овцам", хотя и не мог их поймать — челюсти были слишком слабы. Последний — по кличке Бенджамин — умер в зоопарке в 1936 году.

Дронт

Символ наивности и печальной скорости вымирания. Его съели моряки, а потом остров вырубили. Умная, но доверчивая птица исчезла за считанные десятилетия.

Оранжевая жаба

Яркая кроха из Коста-Рики. Умерла от грибка, засухи и вероятно — нашего равнодушия. С 1989 года её больше никто не видел.

Абингдонская черепаха

Последний из вида — Джордж — умер в 2012 году. Выживший герой, которого так и не удалось спасти.

Тайваньский дымчатый леопард

Жил на деревьях, прятался в горах. Камеры искали его 13 лет. Ничего. Признан вымершим в 2013 году.

Голубая антилопа

Потрясающе красива, с серо-синим мехом. Её застрелили ради шкуры. Последняя погибла в 1800 году.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.



