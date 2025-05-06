Впервые в истории: суд признал собаку пострадавшей стороной и присудил ей компенсацию

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычное судебное решение приняли в Бразилии: судья гражданского суда Понта-Гросса обязала бывшего хозяина выплатить моральную компенсацию… собаке. Да-да, именно четвероногому Токиньо, который пострадал от жестокого обращения.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Судья Полиана Мария Кремаско Фагундес Кунья Войцеховски постановила, что деньги должны быть выплачены исключительно в пользу животного, с обязательной отчетностью от нынешних опекунов. Это решение основывается на статье 186 Гражданского кодекса и на концепции автономных прав животных, продвигаемой профессором Инго Вольфгангом Сарлетом.

"Современное понимание предполагает существование автономного 'ущерба, причиненного животным' - признавая их субъектами права, а не просто собственностью", — подчёркивается в постановлении.

Судья напомнила, что ещё в 1641 году в "Свободах Массачусетса" запрещалось проявлять жестокость к животным. В деле также были упомянуты два судебных прецедента из Бразилии, а также Всеобщая декларация прав животных ЮНЕСКО и резолюция Федерального совета ветеринарной медицины.

Что случилось с Токиньо

Бывший владелец уверял, что лишь пытался остановить драку между своими собаками. Однако камеры видеонаблюдения показали, как он нанёс Токиньо девять ударов палкой. Животное не имело внешних повреждений, но ветеринар зафиксировал боль, жар, истощение, трудности при ходьбе и еде.

"Во время собачьих драк используют воду или ткань, а не предметы, наносящие вред", — пояснил ветеринар.

После спасения Токиньо попал в передержку, а затем обрёл новый дом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

