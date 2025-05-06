Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не паникуйте: как помочь вашему саду после сильного дождя
Пока вы едите эти продукты каждый день, риск рака кишечника возрастает в разы
Тридцать тысяч километров приключений: что манит водителей на безумный маршрут между Америками
Шесть приморских секретов у самого Лондона, о которых вы не догадывались
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Секреты использования алюминиевой фольги: матовая или блестящая сторона — какая внутри, а какая снаружи
38,6 млн тонн пшеницы из России! Кто стал главным покупателем
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
В деле нападения на Надежду Кадышеву обнаружили вероятный украинский след

Он не брошен — он прячется: почему нельзя трогать одинокого оленёнка в лесу

Зоосфера

Весной в лесу можно наткнуться на крошечного оленёнка, который лежит в траве совсем один. Он не двигается, кажется брошенным и беззащитным — и так и тянет взять его на руки и "помочь". Но в большинстве случаев вы только навредите.

Оленёнок
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оленёнок

Северо-восточное государственное предприятие (г. Шумен) предостерегает: не забирайте детёныша из леса, даже если рядом нет взрослого животного. Это не значит, что мать его бросила.

Почему оленёнок один

У самок оленей и косуль есть поведение, продиктованное природой. В случае опасности или во время кормления они оставляют малышей в укрытии — в высокой траве, под кустом или между деревьями. Мать почти всегда рядом, просто прячется от потенциальной угрозы.

А детёныш лежит тихо не от слабости — это защитный инстинкт. Он не издаёт звуков и старается не шевелиться, чтобы остаться незамеченным хищником или… человеку.

Что делать, если вы встретили такого малыша

  • Не трогайте его. Ни в коем случае.
  • Не приближайтесь и не пытайтесь переместить.
  • Быстро уйдите с этого места, чтобы не пугать мать и не провоцировать отказ от детёныша.

Единственное исключение — если животное явно ранено и нуждается в ветеринарной помощи. В этом случае нужно немедленно обратиться в местное лесное хозяйство или охотничий отдел.

А если вы заметили, что детёнышей пытаются продать — звоните по номеру 112. Это нарушение закона и жестокое обращение с дикой природой.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Садоводство, цветоводство
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон Аудио 
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Садоводство, цветоводство
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
Последние материалы
Пока вы едите эти продукты каждый день, риск рака кишечника возрастает в разы
Тридцать тысяч километров приключений: что манит водителей на безумный маршрут между Америками
Шесть приморских секретов у самого Лондона, о которых вы не догадывались
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Секреты использования алюминиевой фольги: матовая или блестящая сторона — какая внутри, а какая снаружи
38,6 млн тонн пшеницы из России! Кто стал главным покупателем
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
В деле нападения на Надежду Кадышеву обнаружили вероятный украинский след
В США рассказали о способном изменить "правила игры" новом танке КНДР
История на столе: чем питались троянские воины перед битвой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.