Он не брошен — он прячется: почему нельзя трогать одинокого оленёнка в лесу

Весной в лесу можно наткнуться на крошечного оленёнка, который лежит в траве совсем один. Он не двигается, кажется брошенным и беззащитным — и так и тянет взять его на руки и "помочь". Но в большинстве случаев вы только навредите.
Северо-восточное государственное предприятие (г. Шумен) предостерегает: не забирайте детёныша из леса, даже если рядом нет взрослого животного. Это не значит, что мать его бросила.
У самок оленей и косуль есть поведение, продиктованное природой. В случае опасности или во время кормления они оставляют малышей в укрытии — в высокой траве, под кустом или между деревьями. Мать почти всегда рядом, просто прячется от потенциальной угрозы.
А детёныш лежит тихо не от слабости — это защитный инстинкт. Он не издаёт звуков и старается не шевелиться, чтобы остаться незамеченным хищником или… человеку.
Единственное исключение — если животное явно ранено и нуждается в ветеринарной помощи. В этом случае нужно немедленно обратиться в местное лесное хозяйство или охотничий отдел.
А если вы заметили, что детёнышей пытаются продать — звоните по номеру 112. Это нарушение закона и жестокое обращение с дикой природой.
Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.
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