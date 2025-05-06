Он не брошен — он прячется: почему нельзя трогать одинокого оленёнка в лесу

Весной в лесу можно наткнуться на крошечного оленёнка, который лежит в траве совсем один. Он не двигается, кажется брошенным и беззащитным — и так и тянет взять его на руки и "помочь". Но в большинстве случаев вы только навредите.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оленёнок

Северо-восточное государственное предприятие (г. Шумен) предостерегает: не забирайте детёныша из леса, даже если рядом нет взрослого животного. Это не значит, что мать его бросила.

Почему оленёнок один

У самок оленей и косуль есть поведение, продиктованное природой. В случае опасности или во время кормления они оставляют малышей в укрытии — в высокой траве, под кустом или между деревьями. Мать почти всегда рядом, просто прячется от потенциальной угрозы.

А детёныш лежит тихо не от слабости — это защитный инстинкт. Он не издаёт звуков и старается не шевелиться, чтобы остаться незамеченным хищником или… человеку.

Что делать, если вы встретили такого малыша

Не трогайте его . Ни в коем случае.

. Ни в коем случае. Не приближайтесь и не пытайтесь переместить.

и не пытайтесь переместить. Быстро уйдите с этого места, чтобы не пугать мать и не провоцировать отказ от детёныша.

Единственное исключение — если животное явно ранено и нуждается в ветеринарной помощи. В этом случае нужно немедленно обратиться в местное лесное хозяйство или охотничий отдел.

А если вы заметили, что детёнышей пытаются продать — звоните по номеру 112. Это нарушение закона и жестокое обращение с дикой природой.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.

