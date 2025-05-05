Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Когда связь замерла: отключение интернета вызвало проблемы для пользователей и бизнеса
Скандал над океаном: рейс AF22 вернулся в Париж без объяснений
Утяшева показала лицо дочери от Павла Воли, которую они скрывали 10 лет
Маленький обогреватель с лапками: почему кошка в кровати — не каприз, а благо
5 отличных упражнений для упругих ягодиц: тренируйся дома не хуже, чем в спортзале
Ещё 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, уничтожили
Лучшее время для обрезки ореха: научитесь определять момент
Сантехники пользуются этим методом, но не рассказывают — засор в раковине исчезнет через секунду

Тень с лапами: 5 причин, почему ваша собака не отпускает вас ни на минуту

2:28
Зоосфера

Если ваш пёс сопровождает вас буквально везде — даже в ванную — это не каприз и не странность. Такое поведение говорит о многом: об инстинктах, эмоциях, потребностях и даже здоровье. Вот что действительно означает постоянное собачье сопровождение.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

5 причин, почему собака не отпускает вас

Стадное мышление

  • Собаки — животные стаи. Вы для неё - центр мира и главный ориентир. Следуя за вами, она чувствует себя защищённой.

Привязанность и доверие

  • Если собака всё время рядом, она показывает, что любит вас и хочет быть частью вашего пространства. Это выражение эмоциональной связи.

Потребность в общении или помощи

  • Пёс может пытаться что-то вам сообщить: "поиграй со мной", "я голоден" или "мне не по себе". Особенно внимательны будьте, если он начал делать это внезапно.

Гиперпривязанность

  • Если собака не может остаться одна ни на минуту, страдает при вашем уходе и впадает в панику — это уже тревожный звоночек. Возможно, развилась тревога разлуки.

Возраст и дезориентация

  • Стареющие собаки чаще теряются в пространстве, испытывают неуверенность. Следуя за вами, они ищут успокоение и поддержку.

А если собака ищет физический контакт

Обнимашки, наклоны, лежание на ногах — всё это не только проявление любви, но и способ собаки снять стресс. Тактильный контакт помогает выработке окситоцина — гормона счастья и доверия. Но если без физической близости собака становится нервной, стоит мягко работать над её самостоятельностью.

Почему собака спит с вами

Это проявление полной безопасности. Как в дикой природе животные спят в обнимку, чтобы согреться и не терять контакт, так и ваша собака "охраняет" вас и делится теплом. Это естественно и мило — если вам комфортно.

Что важно помнить

  • Не наказывайте собаку за то, что она идёт за вами.
  • Не игнорируйте внезапную перемену в её поведении.
  • Не подкрепляйте тревожность чрезмерным вниманием.
  • Всегда отслеживайте изменения в её настроении, активности и сне.

Ваш пёс не просто "ходит хвостиком". Он говорит с вами — своим способом. Главное — услышать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю
Новости спорта
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю Аудио 
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
Наука и техника
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Проверены холодом, грязью и плохим бензином: самые надёжные моторы для России
Проверены холодом, грязью и плохим бензином: самые надёжные моторы для России
Последние материалы
Когда связь замерла: отключение интернета вызвало проблемы для пользователей и бизнеса
Скандал над океаном: рейс AF22 вернулся в Париж без объяснений
Утяшева показала лицо дочери от Павла Воли, которую они скрывали 10 лет
Маленький обогреватель с лапками: почему кошка в кровати — не каприз, а благо
5 отличных упражнений для упругих ягодиц: тренируйся дома не хуже, чем в спортзале
Тень с лапами: 5 причин, почему ваша собака не отпускает вас ни на минуту
Ещё 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, уничтожили
Лучшее время для обрезки ореха: научитесь определять момент
Сантехники пользуются этим методом, но не рассказывают — засор в раковине исчезнет через секунду
Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.