Тень с лапами: 5 причин, почему ваша собака не отпускает вас ни на минуту

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш пёс сопровождает вас буквально везде — даже в ванную — это не каприз и не странность. Такое поведение говорит о многом: об инстинктах, эмоциях, потребностях и даже здоровье. Вот что действительно означает постоянное собачье сопровождение.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собака породы мопс

5 причин, почему собака не отпускает вас

Стадное мышление

Собаки — животные стаи. Вы для неё - центр мира и главный ориентир. Следуя за вами, она чувствует себя защищённой.

Привязанность и доверие

Если собака всё время рядом, она показывает, что любит вас и хочет быть частью вашего пространства. Это выражение эмоциональной связи.

Потребность в общении или помощи

Пёс может пытаться что-то вам сообщить: "поиграй со мной", "я голоден" или "мне не по себе". Особенно внимательны будьте, если он начал делать это внезапно.

Гиперпривязанность

Если собака не может остаться одна ни на минуту, страдает при вашем уходе и впадает в панику — это уже тревожный звоночек. Возможно, развилась тревога разлуки.

Возраст и дезориентация

Стареющие собаки чаще теряются в пространстве, испытывают неуверенность. Следуя за вами, они ищут успокоение и поддержку.

А если собака ищет физический контакт

Обнимашки, наклоны, лежание на ногах — всё это не только проявление любви, но и способ собаки снять стресс. Тактильный контакт помогает выработке окситоцина — гормона счастья и доверия. Но если без физической близости собака становится нервной, стоит мягко работать над её самостоятельностью.

Почему собака спит с вами

Это проявление полной безопасности. Как в дикой природе животные спят в обнимку, чтобы согреться и не терять контакт, так и ваша собака "охраняет" вас и делится теплом. Это естественно и мило — если вам комфортно.

Что важно помнить

Не наказывайте собаку за то, что она идёт за вами.

Не игнорируйте внезапную перемену в её поведении.

Не подкрепляйте тревожность чрезмерным вниманием.

Всегда отслеживайте изменения в её настроении, активности и сне.

Ваш пёс не просто "ходит хвостиком". Он говорит с вами — своим способом. Главное — услышать.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

