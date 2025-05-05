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У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует

2:11
Зоосфера

Если бы кто-то решил собрать одно животное из запчастей других — вроде лап крота, клюва утконоса, повадок муравьеда и привычек динозавра — получился бы именно этот зверь. Проехидна Брюйна. Абсурдный, редкий и абсолютно реальный.

Проехидна Брюйна
Фото: commons.wikimedia.org by Gunnar Creutz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Проехидна Брюйна

Инопланетянин из джунглей

  • Она живёт не в Австралии, как её более известная кузина ехидна, а в густых дождевых лесах Новой Гвинеи. Причём вполне уверенно себя чувствует — если, конечно, никто не хочет её съесть. А желающие, увы, находятся.

Собачий вес и червячий аппетит

  • В среднем проехидна весит около 7 кг, но некоторые экземпляры добираются до 15. Не каждый песик столько весит! При этом животное предпочитает не кость с мясом, а термитов, муравьёв и дождевых червей. Всасывает их специальным "клювом" — рострумом. Это как трубочка, только жёсткая и с крючковатым языком внутри.

Лапы — мечта любого дачника

  • Копает норы, ломает муравейники, переворачивает брёвна — её лапы больше напоминают мини-экскаваторы. Мощь на контрасте с нелепостью.

Температура? Сегодня +24, завтра спячка

  • Проехидна не умеет стабилизировать температуру тела. Если вокруг холодно — замирает, если жарко — отключается. Настоящий термометеозависимый зверь.

Молочный пот и яйца в сумке

  • Вот тут эволюция точно устала. Проехидна откладывает яйцо себе в сумку, высиживает около 10 дней, а потом полгода выкармливает малыша… молоком, которое не вытекает из сосков (их нет!), а просачивается сквозь кожу. Детёныш просто слизывает молочный пот. Архаика в чистом виде.

Исчезает прямо сейчас

Этот зверь не просто редкий — он на грани исчезновения. В дикой природе его отлавливают ради мяса, а в неволе он отказывается размножаться. И если честно — похоже, ему просто не до нас. Ему бы спрятаться и поспать, пока люди не уйдут.

Уточнения

Проехи́дна Брюйна или проехидна Бруийна, или волосатая проехидна (лат. Zaglossus bruijni) — вид яйцекладущих млекопитающих семейства ехидн.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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