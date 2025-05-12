Зевая в ответ: что делает ваша собака, когда вы зеваете, и почему это важно

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак считают, что спать вместе с питомцем — это идеальный способ укрепить связь и расслабиться. Но что, если этот милый ритуал оказывает влияние на качество вашего сна? Новое исследование раскрывает неожиданные аспекты, которые могут заставить вас пересмотреть привычку засыпать с вашим любимым четвероногим другом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящая собака

Не всегда "полезно": негативные последствия совместного сна с собакой

Недавние исследования, проведенные на 1500 американцах, показали, что примерно половина участников спит в одной комнате с собаками. Однако данные показали, что у этих людей наблюдается ухудшение качества сна и усиление симптомов бессонницы. Несмотря на это, большинство участников верят, что совместный сон положительно влияет на их состояние, и только немногие замечают, как сильно это влияет на их отдых.

Причины ухудшения сна с собакой

Когда вы спите с питомцем, его движения, шумы и тепло могут помешать вашему собственному сну. Особенно это заметно у собак с активными позами или при постоянных изменениях положения в кровати. Несмотря на все преимущества компании вашего питомца, необходимо понимать, что это может привести к нарушению нормального сна.

Психическое здоровье и сон с питомцем

Несмотря на возможные неудобства, исследования также показали, что для многих людей наличие собаки в постели или в спальне повышает уровень психологического комфорта. Компаньоны, оказывающие эмоциональную поддержку, могут действительно улучшить настроение и снизить уровень стресса, однако это не означает, что ночной сон не страдает.

Как решить проблему и улучшить качество сна

Если вы заметили, что ваши ночные сны становятся менее качественными, не спешите отказываться от своей привычки спать с собакой. Специалисты рекомендуют выбирать кровать побольше, использовать комфортное постельное белье и наладить режим сна, который устроит и вас, и вашего питомца. Здоровый сон — это основа хорошего самочувствия, и важно обеспечить комфорт для всех участников ночного отдыха.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

