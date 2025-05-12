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Если ваша собака спит с вытянутыми лапами, это может сигналом о проблемах со здоровьем

1:59
Зоосфера

Вы, наверное, не раз замечали, как ваша собака растягивает задние лапы в характерной позе, лежа на спине. Это выглядит мило, но вызывает ли такая поза у вас тревогу? Многие хозяева переживают, думая, что это может быть симптомом дисплазии тазобедренного сустава, но так ли это на самом деле?

Собака скучает
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака скучает

Почему собака занимает такую позу

Эта поза не так странна, как кажется. Когда собака вытягивает задние лапы, это может быть её способом расслабить суставы и мышцы. Например, французские бульдоги и корги часто принимают такую позу, но наблюдать её можно и у собак других пород. Такое поведение не всегда связано с болезнью, а иногда оно просто свидетельствует о том, что животному удобно.

Кроме того, это помогает собакам с глубоким грудным отделом, таким как у французских бульдогов, лучше дышать и ощущать поддержку от земли. В жаркое время года такая поза также помогает охлаждать тело, так как живот, где у собаки тонкий слой шерсти, контактирует с холодной поверхностью.

Когда поза собаки вызывает беспокойство

Если ваш питомец всегда занимал такую позу, это может не вызывать тревоги, но если собака начинает демонстрировать её неожиданно или в сочетании с другими симптомами, такими как хромота, снижение активности или аппетита, стоит насторожиться. Это может быть признаком травмы или заболевания, например, артрита, и в этом случае обязательно стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Что делать, если поза вызывает опасения

Если ваша собака вдруг начала часто лежать в такой позе или проявляет признаки боли, например, хромоту, или в целом выглядит менее активной, это может быть сигналом, что что-то не так. Обратите внимание на изменения в поведении питомца и, если ситуация не улучшится, обратитесь к специалисту для диагностики.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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