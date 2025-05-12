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Если кошка мурлычет во сне, это не всегда связано с удовольствием — вот почему

2:19
Зоосфера

Мурлыканье кошки — это не только способ показать радость и удовольствие, как многие думают. Это гораздо более сложный и многогранный процесс, который может происходить даже во время сна. Когда ваша кошка мурлычет, это может означать как благополучие, так и стресс. Давайте разберемся, что скрывается за этим поведением.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Мурлыканье: сигнал о спокойствии или тревоге

Мурлыканье — это своего рода "ауто-терапия" для кошек. Оно помогает им расслабиться и справиться с эмоциями. Вибрации гортани при мурлыканье способствуют высвобождению гормонов, которые помогают уменьшить боль и стрессы. Это помогает кошке чувствовать себя в безопасности и комфорте, как в моменты, когда она находится рядом с вами или с другими кошками.

Когда кошка мурлычет во время сна, это часто свидетельствует о глубоком, спокойном сне. Но, как и другие поведенческие реакции, мурлыканье может быть не всегда связано только с положительными эмоциями.

Мурлыканье или храп

Иногда мурлыканье может быть спутано с храпом, особенно если кошка крепко спит. Однако между ними есть важные различия. Храп — это звук, вызванный вибрацией мягких тканей дыхательных путей, в то время как мурлыканье сопровождает как вдох, так и выдох, и является более регулярным. Храп обычно нерегулярен и может быть громким, в то время как мурлыканье — более мягким и гармоничным.

Нужно ли беспокоиться, если кошка мурлычет во время сна

В большинстве случаев мурлыканье во время сна — это абсолютно нормальное поведение. Оно указывает на расслабление и комфорт кошки. Однако, если вы заметили, что кошка начинает мурлыкать чаще, чем обычно, особенно в моменты стресса или боли, это может быть признаком дискомфорта. В таких случаях важно обратить внимание на другие симптомы — изменение привычек питания, снижение активности или болезненные реакции при прикосновении.

Если кошка ведет себя так в течение продолжительного времени или проявляет признаки болезненного состояния, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить серьезные проблемы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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