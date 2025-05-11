Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент
Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав

Если ваша кошка чирикает, как птичка, знайте: она подсказывает вам что-то важное

Зоосфера

Если ваша кошка вдруг начинает издавать странные высокие звуки, напоминающие птичье щебетание, не переживайте — это не признак болезни. Это чирпинг — вокализация, которая часто сопровождается быстрым стуком зубами и используется кошками в различных ситуациях.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Что такое чириканье

Чирпинг — это короткий, ритмичный звук, который кошка издает при помощи голосовых связок. Обычно это происходит, когда кошка напряжена, наблюдая за добычей или чем-то интересным. Это поведение напоминает реакции на птиц, насекомых или даже играющих объектов. В такие моменты кошка выражает смесь волнения и разочарования — она сосредоточена, но, возможно, не может получить желаемое.

Когда кошка чирикает

Чирпинг также может быть признаком любопытства или желания привлечь внимание. Некоторые кошки используют этот звук для общения, особенно если они хотят выразить радость или приветствие. Важно отметить, что это поведение варьируется в зависимости от породы, характера и первых месяцев жизни питомца.

Как кошки используют чирпинг

Звуки чирпинга имеют важную коммуникативную функцию. У кошек это поведение сохраняется с детства. Например, кошачьи мамы издают чирпинг, чтобы привлечь внимание своих котят или успокоить их, когда возвращаются в гнездо. Это может переходить и в взрослую жизнь: кошки используют чирпинг при встрече с хозяевами, другими животными или сородичами.

Когда беспокоиться о чирпинге

В большинстве случаев чирпинг — это нормальное поведение. Однако, если кошка чирикает слишком часто или в необычных ситуациях, это может быть признаком разочарования или стресса, особенно если она не может поймать свою добычу. Но, как правило, это всего лишь часть кошачьего репертуара общения, и особого вмешательства не требуется.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Почему в СССР на прилавках были синие куры
Еда и рецепты
Почему в СССР на прилавках были синие куры Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент
Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав
Если ваша кошка чирикает, как птичка, знайте: она подсказывает вам что-то важное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.