Если ваша кошка чирикает, как птичка, знайте: она подсказывает вам что-то важное

Если ваша кошка вдруг начинает издавать странные высокие звуки, напоминающие птичье щебетание, не переживайте — это не признак болезни. Это чирпинг — вокализация, которая часто сопровождается быстрым стуком зубами и используется кошками в различных ситуациях.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Что такое чириканье

Чирпинг — это короткий, ритмичный звук, который кошка издает при помощи голосовых связок. Обычно это происходит, когда кошка напряжена, наблюдая за добычей или чем-то интересным. Это поведение напоминает реакции на птиц, насекомых или даже играющих объектов. В такие моменты кошка выражает смесь волнения и разочарования — она сосредоточена, но, возможно, не может получить желаемое.

Когда кошка чирикает

Чирпинг также может быть признаком любопытства или желания привлечь внимание. Некоторые кошки используют этот звук для общения, особенно если они хотят выразить радость или приветствие. Важно отметить, что это поведение варьируется в зависимости от породы, характера и первых месяцев жизни питомца.

Как кошки используют чирпинг

Звуки чирпинга имеют важную коммуникативную функцию. У кошек это поведение сохраняется с детства. Например, кошачьи мамы издают чирпинг, чтобы привлечь внимание своих котят или успокоить их, когда возвращаются в гнездо. Это может переходить и в взрослую жизнь: кошки используют чирпинг при встрече с хозяевами, другими животными или сородичами.

Когда беспокоиться о чирпинге

В большинстве случаев чирпинг — это нормальное поведение. Однако, если кошка чирикает слишком часто или в необычных ситуациях, это может быть признаком разочарования или стресса, особенно если она не может поймать свою добычу. Но, как правило, это всего лишь часть кошачьего репертуара общения, и особого вмешательства не требуется.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

