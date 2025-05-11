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Собаки и их странные предпочтения: 5 запахов, которые они любят больше всего

Зоосфера

Для нас запах — это фон. Для собаки — полноценная картина мира. Она не просто чувствует аромат — она "считывает" всё, от эмоций до времени суток. И если вам кажется, что ваш пёс просто водит носом по асфальту, на самом деле он читает ленту новостей, гораздо насыщеннее нашей.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Обоняние — главный сенсорный инструмент собаки. Её нос устроен куда сложнее нашего: площадь обонятельной слизистой в разы больше, а рецепторов — около 150 тысяч на квадратный сантиметр. Поэтому то, что нам кажется неприятным, для Фидо может быть ароматом радости.

Вот 5 запахов, перед которыми не устоит ни один собачий нос:

1. Запах любимого человека

Ваш запах — самый ценный для собаки. Он не просто ассоциируется с безопасностью и едой, он напрямую активирует зоны удовольствия в мозге. Именно по запаху пёс знает, где вы были, что ели и в каком настроении вернулись.

2. Запах других животных

Независимо от того, знакомы они или нет — другие звери всегда вызывают интерес. Особенно важен запах в области задних желез: это как визитка, где указаны настроение, пол, состояние и даже намерения.

3. Мясо. Всегда мясо

Хоть собаки и стали всеядными, плотоядный инстинкт у них не исчез. Жаркое, курочка, бекон — собачье меню мечты. И да, они чуют это с кухни, даже если мясо только в мыслях.

4. Земля, листья, лес

Прогулка с собакой — это не прогулка. Это сенсорное шоу. Трава, почва, листва — всё хранит информацию о тех, кто тут был. Для собаки это как лента новостей, только в 3D.

5. Сыр, рыба, всё с душком

Чем резче запах, тем больше восторга. Сыры, жареная рыба, еда с "характером" — это пик удовольствия. В том числе и в виде катания по запаху. Увы, часто — к ужасу хозяина.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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