Если кошка вдруг перестала копать лоток — лучше не игнорировать эту перемену

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка тщательно закапывает свои отходы в лотке — это не каприз и не воспитание. Это врождённый инстинкт, унаследованный от диких предков. Даже живя в полной безопасности, без хищников и конкурентов, домашние кошки продолжают следовать древним правилам выживания.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот

Инстинкт, который не забывается

В природе запахи — это сигналы. Открытые экскременты могут выдать хищнику местоположение или испортить охоту. Поэтому кошки закапывают следы, чтобы остаться незаметными. И даже котёнок, который никогда не видел взрослую кошку, сам начнёт копать и закапывать — настолько это поведение встроено в их поведение.

Чистота, безопасность и немного ритуала

Для домашних кошек этот ритуал — не только о гигиене, но и о внутреннем комфорте. Особенно это важно, если в доме есть другие животные: закапывание — способ не вступать в территориальный конфликт.

Однако если кошка внезапно перестаёт это делать — это уже не мелочь.

Когда привычка исчезает

Причин может быть несколько. Часто — банально грязный лоток или неподходящий наполнитель. Кошки — чистюли, и малейший дискомфорт может отбить желание копать. Иногда дело в неудобной форме или глубине лотка, слишком шумном или открытом месте, смене наполнителя на другой по запаху или текстуре.

Не забывайте и про стресс: переезд, новое животное в доме или изменение распорядка могут сильно повлиять. А иногда — причина в боли. Если кошка испытывает дискомфорт при мочеиспускании или дефекации, она может связать лоток с болью и избегать его.

Что делать

Если привычка резко изменилась — проверьте наполнитель, расположение лотка и чистоту. Если внешних причин нет, стоит показать питомца ветеринару. Это может быть первый сигнал проблем со здоровьем.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

