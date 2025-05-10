Если кошка вдруг перестала копать лоток — лучше не игнорировать эту перемену

Если кошка тщательно закапывает свои отходы в лотке — это не каприз и не воспитание. Это врождённый инстинкт, унаследованный от диких предков. Даже живя в полной безопасности, без хищников и конкурентов, домашние кошки продолжают следовать древним правилам выживания.
В природе запахи — это сигналы. Открытые экскременты могут выдать хищнику местоположение или испортить охоту. Поэтому кошки закапывают следы, чтобы остаться незаметными. И даже котёнок, который никогда не видел взрослую кошку, сам начнёт копать и закапывать — настолько это поведение встроено в их поведение.
Для домашних кошек этот ритуал — не только о гигиене, но и о внутреннем комфорте. Особенно это важно, если в доме есть другие животные: закапывание — способ не вступать в территориальный конфликт.
Однако если кошка внезапно перестаёт это делать — это уже не мелочь.
Причин может быть несколько. Часто — банально грязный лоток или неподходящий наполнитель. Кошки — чистюли, и малейший дискомфорт может отбить желание копать. Иногда дело в неудобной форме или глубине лотка, слишком шумном или открытом месте, смене наполнителя на другой по запаху или текстуре.
Не забывайте и про стресс: переезд, новое животное в доме или изменение распорядка могут сильно повлиять. А иногда — причина в боли. Если кошка испытывает дискомфорт при мочеиспускании или дефекации, она может связать лоток с болью и избегать его.
Если привычка резко изменилась — проверьте наполнитель, расположение лотка и чистоту. Если внешних причин нет, стоит показать питомца ветеринару. Это может быть первый сигнал проблем со здоровьем.
Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.
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