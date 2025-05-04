Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой
Можно ли красить волосы дважды за день — и что случится, если рискнёшь
Этот байк не ревёт — он парит: первый ховер с открытым небом и 200 км/ч
Как приручить природу: 5 удивительных мест Казахстана для отдыха, который вы никогда не забудете
После 60 мышцы болят меньше, чем в 30: учёные шокированы результатами исследования
Луковый пирог — три рецепта, которые точно стоит попробовать этим летом
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Как вернуть белизну подошве кроссовок: секрет простого и быстрого метода
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали

Почему лазер — худшее, что вы могли подарить своей кошке

2:11
Зоосфера

Яркая точка, бегущая по стене, кажется безобидной забавой. Кошка в восторге, хозяин смеётся, кнопка нажата — и шоу продолжается. Но за минутами веселья скрывается проблема, о которой всё чаще говорят ветеринары: лазерная указка может стать настоящим испытанием для кошачьей психики и здоровья.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Лазер против кошки: игрушка или источник стресса

В дикой природе каждая погоня заканчивается: добыча поймана, охотник удовлетворён. Но лазер — это фантом. Кошка инстинктивно стремится схватить цель, но не может. Это вызывает разочарование, тревожность и даже агрессию. Животное становится раздражительным, может начать портить мебель или избегать контакта.

Природа требует завершения охоты. Без него кошка теряет ощущение контроля и уверенности.

Опасность для зрения

Ещё один важный аспект — безопасность глаз. Лазерный луч при попадании в глаза способен повредить сетчатку. Особенно уязвимы котята и активные взрослые кошки, которые могут случайно взглянуть прямо в источник света. Это реальный риск — не миф.

Как превратить игру в пользу

Указка - не игрушка сама по себе, а лишь способ привлечь внимание. После погони обязательно дайте питомцу настоящую цель: мягкую мышь, мячик или перо на верёвке. Это даст ощущение победы и снизит уровень стресса.

  • Играйте не более 5-7 минут.
  • Используйте указки с рассеянным светом и низкой мощностью.
  • Завершайте сессию игрушкой, которую можно "поймать".

Если кошка изменила поведение, стала нервной — откажитесь от лазера. Вернитесь к классическим вариантам, где охота завершится победой.

Современные гаджеты требуют осознанности. Лучшая игра — та, что приносит радость, а не подрывает здоровье.

Иногда простая палочка с пером оказывается в разы полезнее хай-тек-указки. Выбор за вами — но последствия чувствует питомец.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Последние материалы
Почему лазер — худшее, что вы могли подарить своей кошке
Не та длина, не тот крой, не тот вайб? Вот кожанки, которые подойдут именно тебе
Почему кровяная мука — лучшее органическое удобрение для вашего сада
Солод вместо какао: новый шоколад, который спасёт планету и удивит вкусом
Как избавиться от лишнего жира и увидеть заветные кубики: пять секретных упражнений
Карибские хищники оказались вовсе не теми, за кого их считали
Lada Iskra буксует на старте: новинку не могут собрать даже в базовой версии
Откройте для себя сказочную страну в Тоскане: деревня, где оживают самые известные сказки
Артур Пирожков вернулся: танцевальные движения свели с ума TikTok — пародии взрывают Сеть!
Неожиданное уменьшение пенсии: какие факторы влияют на её размер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.