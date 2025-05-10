Кот, который чувствовал приближение смерти — и никогда не ошибался

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он не был ласковым и не искал общения. Скрытный, пугливый котенок, прятавшийся под кроватями — таким Оскар впервые появился в гериатрическом центре Стир-Хаус в Род-Айленде в 2005 году. Тогда никто не мог предположить, что он станет символом одного из самых необъяснимых феноменов в истории ухода за пожилыми.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Неожиданное поведение

Сначала всё было обычно. Оскар жил в тени, избегая внимания. Но примерно к первому дню рождения что-то изменилось. Он начал выходить в коридоры, заходить в палаты. И — словно по невидимому сигналу — начал садиться на кровати умирающих пациентов. Каждый раз — за несколько часов до их смерти.

Совпадение или дар

Доктор Дэвид Доса, гериатр клиники, описал феномен в статье для New England Journal of Medicine в 2007 году. К тому моменту Оскар "предсказал" 25 смертей. К моменту своей смерти в 2022 году — более ста. Он не ошибался. Он не оставался с теми, кому было суждено выжить. И всегда приходил — именно тогда, когда нужно было прощаться.

Как он это делал?

Учёные выдвигали версии: возможно, он улавливал химические изменения тела умирающего — запахи, которые не фиксирует человеческий нос. Или замечал тонкие изменения дыхания, поведения. А может, он просто чувствовал то, что ускользает от логики.

Прощание

В 17 лет Оскар сам покинул этот мир. В больнице, где он провёл жизнь, висит табличка: "За сострадательную помощь в уходе". Дар ли это, интуиция или совпадение — никто не знает. Но для тех, кого он провожал — это было важно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

