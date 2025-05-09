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Собака замерла, уши вверх — и это момент, когда лучше не делать лишних движений

1:57
Зоосфера

Если уши собаки встали прямо вверх, как антенны — это не просто случайность. Это мощный, тонкий и важный сигнал. Язык тела у собак устроен сложно, и уши — один из его самых выразительных элементов.

Злая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая собака

Не только слушают, но и "говорят"

Уши у собак — это не просто орган слуха. Это часть их коммуникативного кода. Как хвост или взгляд, они рассказывают о настроении, намерениях и реакциях. Лишение собаки ушей ради "эстетики" — это не просто жестокость, а, по сути, отрезание куска её "языка".

Что означают прямые уши

Когда собака вдруг замирает, слегка наклоняет голову, закрывает рот и фокусирует взгляд — и при этом её уши стоят строго вверх — перед вами классическая картина настороженности. Это может быть реакция на звук, движение или появление незнакомца. Собака в этот момент не расслаблена, но и не агрессивна — она анализирует обстановку.

Иногда уши не просто стоят вверх, а выдвигаются вперёд — будто тянутся к источнику сигнала. Это уже уровень напряжения повыше: тело становится жёстким, хвост поднимается, шерсть на загривке может вставать дыбом. Всё говорит о том, что собака готова реагировать — не обязательно нападать, но точно держит ситуацию под контролем.

Контекст — решает всё

Прямые уши — это не всегда тревога. Иногда это просто любопытство, интерес или лёгкое возбуждение. Важно учитывать весь язык тела и особенности самой собаки: её характер, опыт и даже породу.

Если взгляд жёсткий, тело напряжено, рот закрыт, а хвост высоко — скорее всего, собака на пределе внимания. Она не просит конфликта, но даёт понять: "Я слежу. Держу дистанцию. Не провоцируй".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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