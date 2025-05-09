Лапы крест-накрест: поза, в которой собака раскрывает своё самое уязвимое

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали, как собака аккуратно скрещивает лапы, лёжа у вас у ног? На первый взгляд — просто милая привычка. Но за этим жестом скрывается целый язык тела, и иногда он может многое рассказать о состоянии питомца.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Когда всё в порядке

Чаще всего скрещенные лапы — это сигнал полной расслабленности. Такое положение выбирают собаки, которые чувствуют себя в безопасности, довольны прогулкой или только что вкусно поели. Это знак доверия: собака не ждёт опасности, ей не нужно быть настороже.

Интересно, что у собак тоже есть "правая" и "левая" — предпочитаемая лапа часто оказывается сверху, когда они скрещивают конечности.

Возможно, она просто подражает

Некоторые исследования говорят о том, что собаки копируют поведение хозяев. Так что, если вы часто сидите, скрестив ноги, возможно, ваш пёс делает это тоже — по-своему, конечно.

Но бывают и исключения

Если собака раньше никогда не принимала такую позу, а теперь делает это часто — особенно с вылизыванием лап или перекосом в одну сторону — это может указывать на дискомфорт. Возможные причины: артрит, боль в конечностях или проблемы с нервами. В таких случаях лучше не гадать, а обратиться к ветеринару.

Не все собаки могут так лежать

Скрещивание лап — не универсальная поза. Коротконогим породам, как и собакам с массивным корпусом, может быть просто неудобно так располагаться. А вот гибкие породы вроде борзых или ретриверов выбирают эту позу чаще, особенно перед сном.

Важно смотреть на всё в комплексе

Скрещённые лапы — не единственный сигнал. Расслабленная морда, мягкий взгляд, опущенные уши — всё это вместе подтверждает, что собака чувствует себя спокойно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

