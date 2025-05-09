Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арка, башня или шпалера: какая опора раскроет характер плетистой розы
Французская сказка существует: 10 мест в Лоте, где оживает история — готовы к приключениям?
Простая обувь, способная предупредить болезни
Просто посыпь — и вредители в панике: эта специя работает лучше ловушек
Невидимая ловушка в кухонной планировке, из-за которой вы устаёте
Новый Corvette без кнопок? Chevrolet делает ставку на цифровую революцию
Зачем покупать, если можно сделать дома: сметана за 5 минут
Что нужно есть человеку, что бы у него был качественный рост мышц — строим идеальный рацион
Как приучить ребёнка к спорту без слёз и уговоров

Лапы крест-накрест: поза, в которой собака раскрывает своё самое уязвимое

1:53
Зоосфера

Вы замечали, как собака аккуратно скрещивает лапы, лёжа у вас у ног? На первый взгляд — просто милая привычка. Но за этим жестом скрывается целый язык тела, и иногда он может многое рассказать о состоянии питомца.

Собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Когда всё в порядке

Чаще всего скрещенные лапы — это сигнал полной расслабленности. Такое положение выбирают собаки, которые чувствуют себя в безопасности, довольны прогулкой или только что вкусно поели. Это знак доверия: собака не ждёт опасности, ей не нужно быть настороже.

Интересно, что у собак тоже есть "правая" и "левая" — предпочитаемая лапа часто оказывается сверху, когда они скрещивают конечности.

Возможно, она просто подражает

Некоторые исследования говорят о том, что собаки копируют поведение хозяев. Так что, если вы часто сидите, скрестив ноги, возможно, ваш пёс делает это тоже — по-своему, конечно.

Но бывают и исключения

Если собака раньше никогда не принимала такую позу, а теперь делает это часто — особенно с вылизыванием лап или перекосом в одну сторону — это может указывать на дискомфорт. Возможные причины: артрит, боль в конечностях или проблемы с нервами. В таких случаях лучше не гадать, а обратиться к ветеринару.

Не все собаки могут так лежать

Скрещивание лап — не универсальная поза. Коротконогим породам, как и собакам с массивным корпусом, может быть просто неудобно так располагаться. А вот гибкие породы вроде борзых или ретриверов выбирают эту позу чаще, особенно перед сном.

Важно смотреть на всё в комплексе

Скрещённые лапы — не единственный сигнал. Расслабленная морда, мягкий взгляд, опущенные уши — всё это вместе подтверждает, что собака чувствует себя спокойно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу
Еда и рецепты
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу Аудио 
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Сводка с фронта: истерика Киева перед 9 мая, США угрожают выйти из переговоров Дмитрий Плотников
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Последние материалы
Как приучить ребёнка к спорту без слёз и уговоров
200 граммов, и вы в броне: фрукт, который делает иммунитет непрошибаемым
Это сочетание спасает от воспалений, пигментации и целлюлита
Настоящая икона стиля: историк моды Александр Васильев восхитился самой необычной российской актрисой
Техас умеет удивлять: оазис дружелюбия среди бетонных ухмылок — в одном городе
Котлета по-киевски и кисель: культовая еда из советской столовой
Этот гарнир к шашлыку спасёт ваш желудок
Хотели сладкий перец, а вырос с огоньком? Вот ошибка, которую совершают все
Первый электрокар Ferrari: станет ли это новой эрой для марки
Пышные творожные пончики за полчаса — завтрак из детства без дрожжей и заморочек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.