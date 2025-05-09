Десять тысяч лет рядом с человеком — и всё равно не решили, хотят ли нас приручить

Домашние кошки — словно гости, которые задержались на тысячелетие. Они появились рядом с первыми поселениями около 10 000 лет назад, но остались такими же свободными, как и были. Мы живём вместе — но приручили ли мы их на самом деле?
В отличие от собак, которых человек выводил и отбирал по качествам, кошки сами выбрали нас. С развитием земледелия в поселениях появились запасы зерна — и, как следствие, мыши. Это стало магнитом для диких кошек. Люди получали защиту от грызунов, а кошки — изобилие добычи. Постепенно те из них, кто был терпимее к человеку, передали эту особенность потомкам. Так началась история одомашнивания — без принуждения.
Сначала кошки распространились через торговые пути и морские экспедиции. Их брали на корабли как охотников на крыс. Позже они стали частью культурной жизни — как, например, в Египте, где кошек почитали как священных животных. Через Средиземноморье, Европу и Азию они дошли даже до Америки, сопровождая переселенцев.
Кошки — уникальные "домашние" животные. В них всё ещё жив охотник: даже сытые, они играют с добычей. Они способны жить без человека и быстро одичать. В отличие от других питомцев, у кошек нет веков селекции — породы начали разводить только с XIX века.
Даже породистая кошка генетически почти не отличается от своей дикой предшественницы. Эта независимость — не ошибка, а черта, которая делает кошек такими притягательными. Они будто принимают решение жить с нами — но остаются сами по себе.
Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.
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