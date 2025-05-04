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Выжили миллионы лет — и сдулись за одно столетие: что сделали люди с самыми сильными животными

2:42
Зоосфера

На планете есть существа, которые балансируют между жизнью и исчезновением. Их осталось настолько мало, что встреча с ними — редчайшая удача. Виной всему мы: вырубка лесов, охота, климат, болезни. Некоторые из них — символы природы целых континентов, но даже это не спасает.

Белый медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белый медведь

Амурский тигр

Один из крупнейших хищников мира едва не исчез к середине XX века — в СССР их оставалось не больше 50. Сегодня в России около 750 тигров. Вид удалось спасти благодаря заповедникам, но и сейчас его численность остаётся хрупкой. А ведь тигр — ключевой регулятор популяции травоядных, от которого зависит здоровье всей экосистемы.

Суматранский носорог

Самый миниатюрный из всех носорогов — и самый редкий. Их осталось меньше 80. Размножаются крайне плохо, особенно в неволе. Без них леса Индонезии могут потерять не только одно из своих древнейших созданий, но и механизм распространения семян растений.

Большая панда

Её спасли от полного исчезновения — теперь она не вымирающая, а уязвимая. Но 1800 диких панд — это всё равно критически мало. Бамбук вырубается, панды не торопятся с потомством, а без них гибнут целые сообщества лесных обитателей, зависящих от их экосистемы.

Снежный барс

Ирбис — охотник гор, чей мех привёл его на грань исчезновения. Менее 3000 особей скрываются в высокогорьях. Барс контролирует численность копытных и защищает хрупкие горные ландшафты от перегрузки.

Галапагосская черепаха

От 250 тысяч до 3 тысяч за несколько столетий. Причина — завезённые крысы и козы, уничтожающие яйца и корм. Без этих черепах остров теряет биологическое равновесие: они "сеют" растения и прокладывают дороги другим животным.

Коала

Милые, но почти не способные к воспроизводству. Болезни, пожары, вырубка эвкалиптов — всё это оставило популяцию на грани. Учёные уже называют коал функционально вымершими. Без них австралийские леса могут потерять баланс.

Белый медведь

Царь Арктики теряет ледяной трон. Потепление уничтожает его среду обитания, а без мишек вся пищевая цепочка в регионе может развалиться: они регулируют численность тюленей и кормят песцов и морских птиц остатками добычи.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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