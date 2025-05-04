Карибские хищники оказались вовсе не теми, за кого их считали

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Карибское море продолжает удивлять. Недавнее международное исследование, проведённое учёными из Университета Макгилла и мексиканских научных центров, выявило сенсационное открытие: крокодилы с острова Косумель и атолла Банко Чинчорро — это не подвиды широко известного Crocodylus acutus, а два совершенно новых вида.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

Два новых хищника с Карибского побережья: крокодилы, которых раньше никто не замечал

Учёные проанализировали более 13 000 полиморфных маркеров ДНК и обнаружили: популяции Косумеля и Банко Чинчорро обладают уникальными аллелями и высоким генетическим разнообразием. Такой результат удивителен, учитывая их малую численность и изолированность.

Эти различия указывают на независимую эволюцию и подтверждают, что речь идёт не просто о вариантах одного вида, а о самостоятельных, ранее неизвестных крокодилах.

Череп подскажет, кто перед вами

Оказалось, что различия не только в ДНК. У крокодилов с Косумеля — удлинённая, узкая морда. У их соседей с Банко Чинчорро — череп короче и шире, что, по мнению исследователей, адаптировано для поедания твёрдой добычи.

Что это значит для науки и экологии

Новое открытие кардинально меняет представления об эволюции карибских рептилий. Оно подчёркивает, насколько быстро изоляция может привести к формированию новых видов. И, что важно, выявление уникального генетического кода — первый шаг к разработке программ охраны этих уязвимых популяций.

"Даже хорошо изученные регионы могут скрывать настоящие научные сенсации", — говорят участники проекта.

Уточнения

Крокоди́лы - отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

