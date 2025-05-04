Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выжили миллионы лет — и сдулись за одно столетие: что сделали люди с самыми сильными животными
Болгарские сырные маффины, которые съедаются быстрее, чем пекутся
Греция покорила мир: три пляжа Ионического моря вошли в список 50 лучших в мире
Кожура огурца может больше, чем кажется: почему её не стоит срезать
Пандановые пирожные в качестве сувенира: как семейная пекарня достигла успеха на рынке
Эти цифры могут повергнуть в шок: узнайте, сколько заработает Дима Билан на своём концерте 21 июня
Солнечная система солгала: найден астероид с неожиданным секретом
Неубиваемая зелень: 30 комнатных растений, которые выживут даже без вашей помощи
Брови не по плану? Есть способ всё переиграть… и выиграть

Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности

Зоосфера

Некоторые звери выглядят так, будто вышли из фантастических фильмов. Но они реальны — и живут с нами на одной планете. Их окрас, грация и магнетизм — результат миллионов лет эволюции. Причём эта красота нужна не для фотосессий, а для выживания: чтобы отпугивать хищников, привлекать партнёров и сливаться с фоном.

Снежный барс
Фото: flickr.com by Steve Tracy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Снежный барс

Мы собрали 12 потрясающих созданий, перед которыми пасуют даже слова. Каждое из них — произведение искусства. И каждое заслуживает отдельной главы.

Голубая куфия — древесная змея с ядовитым укусом и редкой окраской. Встречается только на некоторых индонезийских островах, включая Комодо. Её яд не всегда смертелен, но весьма болезненен.

Морфо менелай — бабочка-гигант с синим металликом на крыльях. Обитает в лесах Южной Америки. Самцы сверкают, самки скромнее, но обе формы — завораживающие.

Императорский ангел — морская рыба с царским декором: полосы, дуги и яркие плавники. Живёт у кораллов в водах от Красного моря до Гавайев.

Амадина Гульда — миниатюрная птица, будто раскрашенная маркерами. Её яркая грудка, жёлтое брюшко и зелёная спина не оставляют шансов серости.

Зеркальный паук — переливается серебром благодаря особым пластинкам на теле. Меняет "блестяшки" под настроение и кажется из другого мира.

Пантеровый хамелеон — мастер маскировки с огненными узорами. В зависимости от региона Мадагаскара может выглядеть как отдельный вид.

Амурский тигр — символ тайги и силы. Красавец с широкой лапой и густой шубой, идеально адаптированный к суровой зиме.

Благородный олень — статный лесной гигант с ветвистыми рогами. На Алтае и Урале он — часть природы и национального фольклора.

Сибирский хаски — ездовой пёс с лисьим хвостом и добрым сердцем. Может быть голубоглазым, кареглазым или оба сразу.

Малая панда — неуклюжее очарование с бамбуковой диетой. Её зовут "огненной лисой", и не зря — внешность у неё огонь.

Ирбис — бархатный охотник гор. Его дымчатая шуба с пятнами словно нарисована тушью. Крайне редок, почти призрак.

Фризская лошадь — воплощение элегантности. Черный шелк гривы, "каретная" походка и характер аристократа.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Недвижимость
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома Аудио 
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Авто
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Последние материалы
Ярче, чем закат в тропиках: 12 животных, которые выглядят как драгоценности
10 000 номеров, 70 ресторанов и 4 вертолётные площадки: Саудовская Аравия строит самый большой в мире отель
В мае лучше полежать, чем поработать: что разрушает сад под видом заботы
Кажется, варишь одно и то же, а польза — разная: что не так с яйцами вкрутую
Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ
Соседов внёс ясность: почему Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой — это неспроста
Таблетка от смерти: учёные победили главный ген старения
Mercedes-Benz отказалась от прогнозирования прибыли на 2025 год: что ожидает автомобильный рынок
Тело худеет, а мышцы растут: вот почему тренировка MetCon так эффективна для снижения веса и крепких мускул
Тихий убийца в холодильнике: этот "здоровый" продукт повышает риск рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.