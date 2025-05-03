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Как гормон привязанности вызвал социальную революцию в мире лемуров

1:49
Зоосфера

Обычно окситоцин называют "гормоном привязанности". Он отвечает за нежность, эмпатию и социальную близость. Но всё не так просто — особенно если вы лемур.

лемуры
Фото: commons.wikimedia by Mathias Appel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лемуры

"Гормон любви" — друг или враг? Как окситоцин меняет общество лемуров

Парадокс гормона доверия

Исследования показывают, что у окситоцина есть и тёмная сторона. Помимо того, что он укрепляет связи внутри группы, он может усиливать агрессию к чужакам. Этот эффект получил название "парадокс окситоцина". И именно он оказался ключом к разгадке того, почему одни виды лемуров живут в иерархических обществах, а другие — в куда более равноправных.

Что изменилось в мозге лемура

Учёные из Duke University обнаружили: у видов лемуров с более миролюбивым укладом наблюдается увеличение рецепторов окситоцина в участках мозга, связанных со снижением страха и поддержанием спокойствия. Это не просто нейрохимия — это прямое влияние на структуру общества.

Генетические данные указывают, что эгалитарные виды лемуров отделились от своих доминантных сородичей примерно миллион лет назад.
То есть, сдвиг в "архитектуре мозга" мог привести к настоящей социальной революции - и всего за миг в масштабах эволюции.

Зачем это людям

Понимание гормонального влияния на поведение не только даёт ключ к сохранению видов и обустройству условий содержания в неволе, но и может сыграть роль в реинтродукции животных в природу. Это знание применимо и к другим приматам — включая нас самих.

История лемуров — яркий пример того, как мозг, поведение и общество переплетены куда теснее, чем мы привыкли думать.

Уточнения

Лему́ры — инфраотряд приматов из подотряда полуобезьян.

Автор Дмитрий Тезнев
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