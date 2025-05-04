Живёт в грязи, дышит через кожу, а весит больше собаки — знакомьтесь, подземный тяжеловес

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2:31
Зоосфера

На планете есть существа, размеры которых поражают воображение. Они не только самые крупные в своей среде обитания, но и играют ключевую роль в экосистемах. Кто же эти гиганты?

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Король океана — синий кит

Самое крупное животное на Земле живёт в воде. Синий кит может достигать длины 33 метров и веса более 150 тонн. Его язык весит, как слон — около 4 тонн, а сердце размером с маленький автомобиль. Он способен издавать звуки громче реактивного двигателя и слышит их на расстоянии сотен километров.

Эти гиганты питаются крошечным планктоном, фильтруя воду через китовый ус, и съедают до 4 тонн пищи в день. Несмотря на размеры, они уязвимы: ранее китов массово истребляли ради жира, теперь же им угрожают суда и климатические изменения.

Властелин суши — африканский слон

На суше нет равных африканскому слону: вес — до 6 тонн, рост — до 4 метров. Его уши помогают охлаждаться, а хобот способен и пить, и срывать листья, и обнимать. Бивни слона могут достигать 4 метров и весят до 100 кг.

Слоны умеют распознавать себя в зеркале, запоминают сородичей на десятилетия и "разговаривают" при помощи инфразвука. Но даже они страдают от браконьерства — их численность стремительно снижается из-за охоты на бивни.

Гигант под землёй — австралийский дождевой червь

Самое крупное подземное животное — это гигантский червь из Австралии. Он вырастает до 3 метров, имеет около 400 сегментов и живёт в глинистых почвах. Червь дышит через кожу и очень чувствителен к влаге, потому исчезновение влажных мест и загрязнение среды ставит его на грань вымирания.

Он размножается крайне медленно — зрелости достигает лишь к пятому году, а попытки развести его в неволе пока не увенчались успехом.

Быть большим — это дар или проклятие

Размеры дают преимущество: защита от хищников, долголетие, доступ к пище. Но за это приходится платить: большие животные требуют много ресурсов, зависят от стабильного климата и размножаются медленно.

И всё же именно благодаря своей мощи, мудрости и роли в природе они заслуживают особого внимания — и защиты.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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