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Умные, но жестокие: вся правда о шимпанзе, о которой вы не знали

2:19
Зоосфера

Мы привыкли видеть шимпанзе как забавных, умных и дружелюбных приматов. Но эти человекообразные обезьяны, разделяющие с нами почти 99% ДНК, куда сложнее и… жестче, чем кажется. Их поведение — смесь интеллекта, социальных связей и безжалостной силы.

Шимпанзе
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimpanzee_-_50867042417.jpg by Martin Pettitt
Шимпанзе

98,7% как мы: насколько на самом деле опасны шимпанзе

Разум и инструменты

Шимпанзе (Pan troglodytes) по праву считаются одними из самых умных животных на планете. Они не просто живут группами численностью от 10 до 180 особей - они строят социальные связи, используют камни, чтобы расколоть орехи, и мастерят "удочки" из листьев, чтобы ловить термитов. Это говорит о развитом мышлении и передаче навыков внутри группы.

Впечатляющая физика

Самцы шимпанзе могут достигать 70 кг при росте до 1,7 м, обладая при этом силой, превышающей человеческую более чем в полтора раза. Это делает их не только ловкими охотниками, но и потенциально опасными противниками — особенно в условиях стресса или угрозы.

Агрессия в дикой природе и неволе

Шимпанзе - существа социальные, но иерархические. Их сообщества устроены по принципу слияния-деления, где альянсы, конфликты и доминирование — часть повседневной жизни. Особенно шокируют зафиксированные столкновения между враждующими группами. Самая известная — так называемая "Война шимпанзе Гомбе", когда одна стая методично уничтожала другую, включая детенышей и ослабевших самок.

В естественной среде шимпанзе проявляют стратегическую и холодную агрессию — иногда не менее жестокую, чем у людей.

Контакт с человеком

Хотя дикие шимпанзе стараются избегать людей, расширение человеческого присутствия всё чаще приводит к конфликтам. В неволе всё ещё сложнее: теряя страх перед человеком, шимпанзе могут проявлять непредсказуемую агрессию.

Добавим к этому и разрушение их природной среды обитания - и становится ясно, почему этот вид находится под угрозой исчезновения.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.

Автор Дмитрий Тезнев
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