Лабрадор против золотистого ретривера: 10 отличий, которые помогут решить

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обе породы — настоящие звезды среди домашних собак: добрые, умные, верные и прекрасно ладят с детьми. Но несмотря на схожие черты, лабрадоры и золотистые ретриверы — вовсе не "близнецы". У каждой из этих собак есть своя яркая индивидуальность. Разбираемся, в чём их ключевые отличия и кого стоит выбрать именно вам.

Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собаки породы Золотистый ретривер

Кто кого: лабрадор или золотистый ретривер

1. Шерсть и внешний вид

Лабрадоры обладают короткой, плотной и водоотталкивающей шерстью, которая требует минимального ухода. Их стандартные окрасы — чёрный, жёлтый и шоколадный.

Золотистые ретриверы — это элегантная волна золотистых оттенков: от светлого до тёмного золота. Их длинная струящаяся шерсть нуждается в регулярном уходе и расчёсывании.

2. Уровень энергии

Лабрадоры — настоящие "зарядки на лапах". Им подавай бег, игры и плавание. Золотистые ретриверы не откажутся от активности, но склонны быть более спокойными с возрастом. Если вам нужна собака-компаньон для вечерних прогулок — золотистый подойдёт лучше.

3. Темперамент

Обе породы дружелюбны, но у золотистых — особая мягкость и терпение. Они идеально подходят для семей с маленькими детьми. Лабрадоры активнее, громче и чуть более независимы.

4. Интеллект и обучаемость

Они оба невероятно умны. Лабрадоры учатся быстрее, но могут отвлекаться. Золотистые ретриверы внимательнее, что делает дрессировку спокойнее и последовательнее.

5. Запах и слюни

Золотистые ретриверы менее слюнявы и пахнут свежее — при хорошем уходе. Лабрадоры — чуть более "пахучие", особенно после прогулок.

6. Особенности морды

У лабрадора — широкая морда и крепкое телосложение. У золотистого — удлинённая, изящная голова с утончённой формой морды.

7. Уход и линька

Золотистые ретриверы требуют регулярного груминга: густая шерсть сильно линяет. Лабрадоры проще в уходе, но и они линяют.

8. Роли и специализация

Лабрадоров часто используют в службах спасения, на охоте или в качестве поводырей. Золотистые ретриверы — звёзды терапии и идеальные компаньоны в семье.

9. Цветовая палитра

Лабрадоры: чёрный, жёлтый, шоколадный.

Золотистые ретриверы: от сливочного до насыщенного золотого.

10. Кого выбрать

Нужна активная, неприхотливая собака-компаньон? Берите лабрадора. Хотите ласкового друга с мягким характером, пусть и с требовательной шёрсткой? Золотистый — ваш выбор.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

