Понюхала и застыла с открытым ртом: что за странный глюк у кошек в голове

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пакет с покупками, куртка с улицы, рука друга — всё это кошка обязательно обнюхает. Для человека это может выглядеть как просто интерес, но у кошки обоняние — важнейший способ понять мир. Этот процесс глубоко связан с её природой, эмоциями и социальной жизнью.

Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка нюхает траву

Как кошка "читает" пространство

Обнюхивание для кошки — не просто проверка, а полноценное сканирование. Через запахи она получает сведения о людях, других животных, еде, тревогах или безопасности. Обоняние заменяет ей зрение в тех случаях, когда нужно понять контекст без визуального контакта. Так кошка отличает знакомое от нового, безопасное от подозрительного.

Запах как элемент привязанности

Когда кошка подходит и нюхает человека, это не всегда про "разведку". Иногда это жест доверия. Если после этого она трётся о ноги или руку — считай, ты принят в её мир. Обнюхивание и физический контакт помогают ей утвердить твою "принадлежность" к её социальной группе. Это кошачий способ сказать: "свой".

Зачем они замирают с приоткрытым ртом

Если кошка вдруг застывает, приподняв верхнюю губу и слегка открыв рот — это не странный зевок. Так проявляется флемен-рефлекс. В этот момент кошка активирует орган Якобсона — специальную структуру в верхнем нёбе, которая помогает анализировать феромоны.

"Феромоны передают важные сообщения: от состояния стресса до половой готовности", — объясняется в материале.

Эти химические сигналы невидимы и неуловимы для человека, но для кошек это полноценный язык.

Любопытство как способ жить

Кошки — настоящие исследователи. Они изучают даже мелкие изменения: сумку с улицы, перемещённую табуретку, нового человека в доме. Нюх для них — способ познакомиться с объектом без физического контакта. И часто этот процесс — вовсе не про необходимость, а про игру.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

