Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шторы вышли из моды: на сцене новый герой оконного уединения
Запах, который не уходит: трюк, изменивший всё, кроме флакона
Пышный, тёплый, масляный: каравай, который покорит всех за столом
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Сад, как в кино, своими руками: идеи, которые украсят даже пустой участок
Самый спокойный уголок Великобритании: что скрывает деревня с рекордно низкой плотностью населения
Какие валюты будут приносить прибыль в 2025 году: ни доллар, ни евро
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору
Сигнал из космоса: засекреченные снимки космоса хранили тайну о чужой планете

Эти 11 привычек хозяев раздражают кошек до дрожи — вы точно делаете хотя бы одну

2:59
Зоосфера

Кошки – не капризные дивы, как часто думают. Они просто ценят личное пространство, тишину и уважение к своим привычкам. Нарушая эти границы, люди сами становятся причиной кошачьей «неприязни». Какие поступки особенно раздражают усатых — разберёмся ниже.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Что больше всего бесит кошек

1. Громкий шум и крики

У кошек чувствительный слух. Громкая музыка, крики и звуки ремонта не просто раздражают — они пугают. Из-за этого кошка может прятаться, проявлять агрессию или даже заболеть от стресса.

2. Ругать кошку

Кошки не понимают смысл ругани. Повышенный голос воспринимается как угроза. Лучше использовать ласку и положительное подкрепление — результат будет намного лучше.

3. Будить во сне

Во сне кошка восстанавливает силы и чувствует себя в безопасности. Резкое пробуждение – это как сигнал опасности. Разбудить нужно мягко, по имени или лёгкой игрушкой.

4. Дразнить и не давать выплеска

Игры с лазером или дразнилкой без возможности «поймать добычу» вызывают разочарование. Такие шалости могут закончиться шипением или укуcами.

5. Стричь когти

Это вмешательство в естественное поведение. Когти для кошки — способ защищаться и метить территорию. Лучше предложить когтеточку, чем стричь когти.

6. Наряжать в одежду

Для большинства кошек одежда — стресс. Она мешает двигаться, раздражает кожу, особенно у хвоста. Комфорт и свобода важнее модных фото.

7. Игнорировать базовые потребности

Свежая вода, еда, чистый лоток и возможность играть — всё это жизненно важно. Без этого кошка становится апатичной, тревожной или агрессивной.

8. Лишать личного пространства

Питомец может быть ласковым, но без уединения он не будет чувствовать себя в безопасности. Не мешайте кошке отдыхать в укромных местах.

9. Грязный лоток

Кошки — чистюли. Если в лотке грязно, питомец может отказаться им пользоваться. Регулярная уборка — гарантия спокойствия и чистоты в доме.

10. Жёсткое обращение

Даже незначительное давление или грубость травмируют кошку. Ни криков, ни силы — только мягкость, терпение и уважение.

11. Пугать «ради шутки»

Пугающие розыгрыши могут привести к потере доверия, стрессу и агрессии. Кошка не «понарошку» боится — она воспринимает угрозу всерьёз.

Понимание этих простых истин поможет сохранить доверие и построить тёплые отношения с вашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето
Садоводство, цветоводство
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето Аудио 
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Авто
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз Аудио 
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Улучшает почву, зовёт пчёл и не боится морозов: растение, которое работает
Один штрих — и глаза засияли, как золотая монета на солнце
Россияне могут получить штрафы за разведение коров и свиней: все подробности
Не только гладить: что может делать ребёнок, если в доме появился хвостатый
Вы едите бананы каждый день — но не знаете, что на самом деле они делают с телом
Почему в одной теплице всё ломится от помидоров, а в другой — пусто: причина вас удивит
Забудьте про химчистку: вот как отстирать матрас дома
Удивительная деревня Крастер: откройте для себя секреты величия древних замков и легендарной копчёной рыбы
Пирожки за полчаса: рецепт для тех, кто всегда в пути
Реальный киберпанк: ученые создали гибрид компьютера и человеческого мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.