Эти 11 привычек хозяев раздражают кошек до дрожи — вы точно делаете хотя бы одну

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки – не капризные дивы, как часто думают. Они просто ценят личное пространство, тишину и уважение к своим привычкам. Нарушая эти границы, люди сами становятся причиной кошачьей «неприязни». Какие поступки особенно раздражают усатых — разберёмся ниже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Что больше всего бесит кошек

1. Громкий шум и крики

У кошек чувствительный слух. Громкая музыка, крики и звуки ремонта не просто раздражают — они пугают. Из-за этого кошка может прятаться, проявлять агрессию или даже заболеть от стресса.

2. Ругать кошку

Кошки не понимают смысл ругани. Повышенный голос воспринимается как угроза. Лучше использовать ласку и положительное подкрепление — результат будет намного лучше.

3. Будить во сне

Во сне кошка восстанавливает силы и чувствует себя в безопасности. Резкое пробуждение – это как сигнал опасности. Разбудить нужно мягко, по имени или лёгкой игрушкой.

4. Дразнить и не давать выплеска

Игры с лазером или дразнилкой без возможности «поймать добычу» вызывают разочарование. Такие шалости могут закончиться шипением или укуcами.

5. Стричь когти

Это вмешательство в естественное поведение. Когти для кошки — способ защищаться и метить территорию. Лучше предложить когтеточку, чем стричь когти.

6. Наряжать в одежду

Для большинства кошек одежда — стресс. Она мешает двигаться, раздражает кожу, особенно у хвоста. Комфорт и свобода важнее модных фото.

7. Игнорировать базовые потребности

Свежая вода, еда, чистый лоток и возможность играть — всё это жизненно важно. Без этого кошка становится апатичной, тревожной или агрессивной.

8. Лишать личного пространства

Питомец может быть ласковым, но без уединения он не будет чувствовать себя в безопасности. Не мешайте кошке отдыхать в укромных местах.

9. Грязный лоток

Кошки — чистюли. Если в лотке грязно, питомец может отказаться им пользоваться. Регулярная уборка — гарантия спокойствия и чистоты в доме.

10. Жёсткое обращение

Даже незначительное давление или грубость травмируют кошку. Ни криков, ни силы — только мягкость, терпение и уважение.

11. Пугать «ради шутки»

Пугающие розыгрыши могут привести к потере доверия, стрессу и агрессии. Кошка не «понарошку» боится — она воспринимает угрозу всерьёз.

Понимание этих простых истин поможет сохранить доверие и построить тёплые отношения с вашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

