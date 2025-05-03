Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочу бежать в горы: звезда Клана Сопрано объявил о переезде в Европу из-за политики США
Прощай, уголь и газ: дождевые капли дарят энергию без вреда для природы – подробности
Период покоя: как подготовить нефритовое дерево к цветению
Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике
Селена Гомес раскрыла секрет: первый поцелуй с Бенни Бланко заставил её нервничать, и вот почему
Где Сицилия шепчет: этот пляжный уголок Италии покоряет без слов
Никто не понимает, о чём говорит: звезда Белого лотоса высмеял слухи о конфликтах в актёрском составе
Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат
Страны ОПЕК+ объединяются: май принесёт увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки

Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу

2:11
Зоосфера

У какапо — самой редкой в мире и не умеющей летать самки попугая  — появилась надежда избавиться от болезненной загадки, мучившей вид почти два десятилетия. Учёные из Университета Отаго, наконец, подобрались к разгадке, которая может изменить судьбу этих уникальных птиц.

Попугай
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Попугай

Кто же виноват в "хрустящей" болезни какапо

Болезнь, о которой не знали, как говорить

В течение 20 лет экссудативный клоацит — болезнь, которую специалисты и волонтёры прозвали "хрустящей" — причинял страдания какапо. Она вызывает тяжёлое воспаление в нижнем отделе пищеварительной и репродуктивной систем, снижая выживаемость и шансы на размножение. Причина оставалась неизвестной. До сих пор.

Новое исследование, опубликованное в Molecular Ecology, раскрыло возможных виновников: три вида бактерий, которые, как выяснилось, действуют сообща. Их источник — окружающая среда: почва, вода или даже межвидовая передача.

"Поскольку популяция какапо чрезвычайно мала, она очень уязвима к случайному появлению патогенов", — объясняет доктор Ребекка Френч, ведущий автор исследования.

Благодаря геномным инструментам, исследователи из Отаго надеются, что теперь смогут разработать методы лечения и профилактики, изменить подход к обустройству среды обитания и в перспективе — создать вакцину.

"Более здоровые какапо означают лучшую выживаемость и успех в размножении", — подчёркивает профессор Джемма Гейган.

Для самой Френч участие в проекте стало делом сердца: она много лет помогала команде по восстановлению какапо как волонтёр на острове Whenua Hou. Сегодня она работает в лаборатории — но её цель остаётся прежней.

Геномика на страже исчезающих видов

Методы, которые использовались в исследовании, особенно ценны при изучении диких животных. Распознать патогена в таких условиях — почти как искать иголку в стоге сена. Но теперь у науки есть карта — и шанс на спасение исчезающего вида.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Последние материалы
Кинотеатры — это магия: Райан Джонсон ответил главе Netflix на критику
Он как будто спал: Филипп Киркоров впервые раскрыл подробности о смерти отца
Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда
Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая
Как в Узбекистане: плов, где всё по правилам — от лука до последней крупинки риса
Блонд в опасности! Эти шампуни — секретное оружие против желтизны, они раскроют сияние волос
Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб
Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу
ДТП с суперкаром, который стоит как квартира в Монако: что не поделили Porsche и Koenigsegg
Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.