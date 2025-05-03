Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу

У какапо — самой редкой в мире и не умеющей летать самки попугая — появилась надежда избавиться от болезненной загадки, мучившей вид почти два десятилетия. Учёные из Университета Отаго, наконец, подобрались к разгадке, которая может изменить судьбу этих уникальных птиц.
В течение 20 лет экссудативный клоацит — болезнь, которую специалисты и волонтёры прозвали "хрустящей" — причинял страдания какапо. Она вызывает тяжёлое воспаление в нижнем отделе пищеварительной и репродуктивной систем, снижая выживаемость и шансы на размножение. Причина оставалась неизвестной. До сих пор.
Новое исследование, опубликованное в Molecular Ecology, раскрыло возможных виновников: три вида бактерий, которые, как выяснилось, действуют сообща. Их источник — окружающая среда: почва, вода или даже межвидовая передача.
"Поскольку популяция какапо чрезвычайно мала, она очень уязвима к случайному появлению патогенов", — объясняет доктор Ребекка Френч, ведущий автор исследования.
Благодаря геномным инструментам, исследователи из Отаго надеются, что теперь смогут разработать методы лечения и профилактики, изменить подход к обустройству среды обитания и в перспективе — создать вакцину.
"Более здоровые какапо означают лучшую выживаемость и успех в размножении", — подчёркивает профессор Джемма Гейган.
Для самой Френч участие в проекте стало делом сердца: она много лет помогала команде по восстановлению какапо как волонтёр на острове Whenua Hou. Сегодня она работает в лаборатории — но её цель остаётся прежней.
Методы, которые использовались в исследовании, особенно ценны при изучении диких животных. Распознать патогена в таких условиях — почти как искать иголку в стоге сена. Но теперь у науки есть карта — и шанс на спасение исчезающего вида.
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