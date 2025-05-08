Секрет кнопки под хвостом: как кошка даёт понять, что вы на грани

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы замечали: стоит провести рукой по спине кошки, и та выгибает спину, задорно поднимает хвост — и выставляет заднюю часть вверх. Забавно? Безусловно. Но у этого поведения есть конкретные причины — и не всегда они связаны только с удовольствием.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с хозяйкой

Кошка — сплошной сенсор

Шерсть и кожа кошки буквально нашпигованы чувствительными рецепторами. Даже лёгкое движение руки она ощущает как серию сигналов — и может реагировать на них довольно экспрессивно. Особенно сильно откликается область у основания хвоста: там особенно много нервных окончаний.

Физика плюс эмоции

"Часто есть также аффективный компонент, то есть кошка также выражает эмоции, которые вызывает у него этот тип стимуляции. Если ему нравится ласка, пряжка может быть способом сказать: "мне это нравится, продолжайте!", — объясняет специалист по поведению кошек Соня Кампа.

Однако кошка — не робот. Её реакция может быть переменчивой. Если движение кажется ей слишком резким или навязчивым, подъем задней части может означать не радость, а попытку показать границу комфорта.

Настоящее удовольствие… или раздражение

Некоторые кошки обожают, когда их почесывают у хвоста, и в буквальном смысле подставляют это место под руку. Для них это похоже на мини-массаж. А вот другие реагируют с раздражением — уходят или смотрят исподлобья. В таких случаях прикосновение вторгается в личное пространство, и поведение питомца стоит расценивать как просьбу прекратить.

На что обращать внимание

Если кошка, подняв зад, остаётся рядом, щурится и мурлычет — всё в порядке. А вот если она уходит или смотрит в упор с недоверием, возможно, стоит сбавить напор.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

