Сидит под бананом и ждёт жертву: кто в мире пауков заслужил репутацию киллера

Пауки, эти загадочные восьминогие существа, у одних вызывают восхищение, у других — необъяснимый страх. Среди тысяч известных видов есть настоящие гиганты, способные впечатлить даже самых стойких скептиков.
Это безоговорочный чемпион по массе тела и общему размеру. Обитающий в тропиках Южной Америки, птицеед-голиаф может размахивать лапками на целых 30 сантиметров. Его тело покрыто густыми волосками, что делает его внешность по-настоящему устрашающей. Несмотря на свой вид, он редко проявляет агрессию к человеку. Основной рацион — насекомые и мелкие позвоночные.
Не такой массивный, как голиаф, но определённо более опасный. Этот паук, известный также как "банановый", может достигать 25 см в размахе ног. Он ядовит и потенциально смертельно опасен для человека. А ещё он любит селиться рядом с людьми, что делает встречи с ним особенно нежелательными.
Рекордсмен среди пауков с длинными ногами. Бабук — уроженец Юго-Восточной Азии, особенно Лаоса. Его тонкие ноги в размахе доходят до 30 см, но тело остаётся довольно компактным. Он пуглив и безвреден, предпочитает избегать человека, охотясь в основном на насекомых.
Ещё один впечатляющий представитель рода Theraphosa. Он чуть меньше голиафа, но всё же может достигать 25+ см в размахе. Несмотря на название "птицеед", чаще питается насекомыми, реже — мелкими позвоночными. Живёт в тропических лесах Южной Америки.
Не самый тяжёлый, но один из самых красивых и запоминающихся. Его паутина — настоящее произведение искусства, а сам паук может иметь до 15 см в размахе. Эти создания встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру. Опасности для человека не представляют.
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.