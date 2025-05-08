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Сидит под бананом и ждёт жертву: кто в мире пауков заслужил репутацию киллера

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Зоосфера

Пауки, эти загадочные восьминогие существа, у одних вызывают восхищение, у других — необъяснимый страх. Среди тысяч известных видов есть настоящие гиганты, способные впечатлить даже самых стойких скептиков.

Паук
Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Паук

1. Птицеед-голиаф (Theraphosa blondi)

Это безоговорочный чемпион по массе тела и общему размеру. Обитающий в тропиках Южной Америки, птицеед-голиаф может размахивать лапками на целых 30 сантиметров. Его тело покрыто густыми волосками, что делает его внешность по-настоящему устрашающей. Несмотря на свой вид, он редко проявляет агрессию к человеку. Основной рацион — насекомые и мелкие позвоночные.

2. Бразильский блуждающий паук (Phoneutria spp.)

Не такой массивный, как голиаф, но определённо более опасный. Этот паук, известный также как "банановый", может достигать 25 см в размахе ног. Он ядовит и потенциально смертельно опасен для человека. А ещё он любит селиться рядом с людьми, что делает встречи с ним особенно нежелательными.

3. Бабук (Heteropoda maxima)

Рекордсмен среди пауков с длинными ногами. Бабук — уроженец Юго-Восточной Азии, особенно Лаоса. Его тонкие ноги в размахе доходят до 30 см, но тело остаётся довольно компактным. Он пуглив и безвреден, предпочитает избегать человека, охотясь в основном на насекомых.

4. Птицеед-апофизис (Theraphosa apophysis)

Ещё один впечатляющий представитель рода Theraphosa. Он чуть меньше голиафа, но всё же может достигать 25+ см в размахе. Несмотря на название "птицеед", чаще питается насекомыми, реже — мелкими позвоночными. Живёт в тропических лесах Южной Америки.

5. Золотой шелковый паук (Nephila spp.)

Не самый тяжёлый, но один из самых красивых и запоминающихся. Его паутина — настоящее произведение искусства, а сам паук может иметь до 15 см в размахе. Эти создания встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру. Опасности для человека не представляют.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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