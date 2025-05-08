Морда в землю, лапы к небу: что делает собака, когда превращает лужайку в спа-салон

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Зоосфера

Весело катающаяся по траве собака — зрелище, от которого сложно не улыбнуться. Для неё это не просто забава, а ритуал, наполненный глубоким смыслом. Фриск, метис, с которым автор делит повседневную жизнь, обязательно устроит "травяной душ" после долгой прогулки или активной игры. Но что на самом деле стоит за этим поведением?

Собака на траве
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака на траве

Запахи как способ общения

Собаки не просто наслаждаются свежей зеленью — они общаются через запахи. Когда питомец трётся о траву, он не только оставляет свой "ароматный автограф", но и впитывает запахи других животных и окружающей среды. Это позволяет ему "читать новости" и передать информацию о себе. Ведь обоняние — ведущий сенсорный канал у собак, и такой способ взаимодействия с миром уходит корнями в их дикое прошлое.

Радость, игра и способ расслабиться

Катание по траве — это не только инстинкт, но и игра. Многие собаки делают это в конце активной прогулки, как завершающий аккорд. Например, после серии бросков палки, Фриск с довольным видом зарывается в траву: так он сбрасывает возбуждение, отдыхает и просто радуется жизни.

Когда стоит насторожиться

Однако не всегда это поведение безобидно. Если собака делает это слишком часто, выглядит раздражённой или беспокойной — стоит присмотреться. Возможно, причина кроется в зуде, вызванном аллергией, дерматитом или паразитами. Немецкая овчарка Хиро, наблюдаемая кинологом, страдает от хронического отита. При контакте травы с ушом он испытывает и облегчение, и боль — и в этом случае катание уже сигнал о проблеме.

Также причиной может быть попадание пыли, песка или даже колючек. Нельзя исключать и неврологические или поведенческие нарушения. Если сомневаетесь — лучше обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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