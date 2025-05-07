Выглядит как мультяшка, живёт как воин: из-за чего фенека нельзя приручить

Миниатюрное тело, уши с ладонь и взгляд на полмира — фенек кажется игрушкой, но за его внешностью скрыт настоящий мастер пустыни. Эта лиса — не просто милый зверёк, а ночной охотник и инженер-самоучка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фенек

Где живёт и зачем такие уши

Фенеки обитают в песках Северной Африки — от Марокко до Синая. Они — единственные псовые, которые чувствуют себя в дюнах как дома. Их уши — до 15 см длиной — служат не только для охлаждения тела, но и для слежки за добычей под песком.

Миниатюрный размер, огромные амбиции

Фенек весит всего 1-1,5 кг, но может прыгнуть почти на метр вверх и разгоняться до 32 км/ч. Длина тела — до 41 см, хвоста — до 31. И всё это у зверя, который спокойно выживает без воды — влага поступает прямо из еды.

Прятки в песке и ночные вылазки

Днём фенек прячется в сложной системе тоннелей, которая может уходить в песок на 10 метров. Это его защита от жары и хищников. А ночью начинается охота: насекомые, грызуны, ящерицы, птицы, корешки и фрукты — всё идёт в ход.

Характер, семья и общение

Фенеки — моногамны и живут семьями до 10 особей. Общаются не только жестами и метками, но и голосом: от тихого писка до оглушительного воя. В брачный период самцы становятся особенно агрессивными, но потом берут на себя часть забот о потомстве.

Угрозы и жизнь рядом с человеком

Хотя фенек не в списке исчезающих видов, его численности угрожает деятельность человека — дороги, добыча полезных ископаемых и торговля животными. В некоторых странах лис ловят ради меха или продают как экзотических питомцев.

Уточнения

Фе́нек (лат. Vulpes zerda) — миниатюрная лисица с крупными относительно тела ушами, живущая в пустынях Северной Африки.

